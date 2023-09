De Auteursrechtenmafia: deurwaarder op de stoep voor minuscule foto

Een inbreuk op de auteursrechten is een onrechtmatige daad. Een rechthebbende mag zijn schade verhalen.

Tegenwoordig komt de deurwaarder bij een vermeende inbreuk op de auteursrechten langs met een sommatie-exploot*. Dat is werkelijk buiten proportie.

Laten we het eens vergelijken met een andere onrechtmatige daad. Als je over een fiets rijdt moet je de eigenaar een vergelijkbare fiets vergoeden of de reparatie betalen. Stel je eens voor dat er een deurwaarder op de stoep staat met een schrijven waarin staat:

Je hebt 2 jaar geleden over de fiets van X heen gereden. X moet nu een nieuwe e-bike kopen die €€ kost. X heeft een jurist ingeschakeld die €€ kost. Dit exploot kost €€. Betaal het totaalbedrag van €€€€ binnen twee werkdagen anders worden er dwingende rechtsmaatregelen getroffen. Bijgevoegd is een foto van jouw auto, geparkeerd op de openbare weg bovenop iets wat op een fiets lijkt.



Ik mag toch hopen dat als je niet wist dat je over een fiets bent heen gereden, dat je dan de volgende vragen stelt:

Is X wel de eigenaar? (Voor andermans foto’s worden claims verstuurd) Was het wel een e-bike? (Voor huis-, tuin- en keukenfoto’s wordt de hoofdprijs gevraagd) Is er nog een bonnetje van de fiets? (Het tarief van de misgelopen licentievergoeding) Fiets ziet er gebruikt uit, wat is de dagwaarde? (Een in opdracht gemaakte foto is duurder dan een stockfoto) Was de fiets niet meer te repareren? (Foto is nog steeds verkoopbaar) Waarom wordt er gelijk een jurist en deurwaarder ingeschakeld en moet ik die kosten vergoeden? Lag die fiets er niet al? (Niet altijd is er sprake van een inbreuk)



Als je voorafgaand aan het sommatie-exploot geen aangetekende brief hebt ontvangen èn geen contact hebt gehad over de vermeende inbreuk dan kun je de gerechtsdeurwaarder een mailtje sturen met:

“Schadevergoeding en kosten worden geprotesteerd en zullen niet worden voldaan.

Mocht u van mening zijn dat ik X schade berokkend heb dan ga ik daar graag eerst over in gesprek.”

Heb je voorafgaand aan het sommatie-exploot een aangetekende brief gehad en niet (inhoudelijk) gereageerd dan wordt het lastiger. Je zult de vordering moeten betwisten om een rechtszaak te voorkomen.

Heb je de vordering betwist, dan zal een sommatie-exploot door de rechter als onredelijk bevonden worden [incassopoging is niet op een overeenkomst gebaseerd] en kun je de gerechtsdeurwaarder een mailtje sturen met:

“Schadevergoeding en kosten worden geprotesteerd en zullen niet worden voldaan omdat de vordering van uw cliënt niet op een overeenkomst is gebaseerd. Mocht u het dossier aan de rechter voorleggen zal ik mijn kosten vorderen.”

*Update 30 januari 2021

Bleek later dat er al meerdere brieven en mailtjes verstuurd waren, deze waren niet ontvangen of geopend.

Het betrof hier een productfoto van 12,7 kb. Als daar al rechten op zitten is de schade voor de fotograaf natuurlijk nihil. In een eerder stadium had deze persoon schade af kunnen wijzen. Nu zijn er kosten gemaakt door Rosmalen Nedland die in tegenstelling tot Permission Machine niet no-cure-no-pay zal werken. Dat zal wel de reden zijn dat gedupeerde foto’s uit mag zoeken als hij betaalt…

Een eind maken dit auteursrecht-getrol? Teken en verspreid de petitie!

(Dit artikel verscheen 26 januari 2021 in iets uitgebreidere vorm op de website van Martine Bakx)

(Afbeelding: Stop Onredelijke Fotoclaims (Martine Bakx))