De adembenemende hypocrisie van Elon Musk

De nieuwste ontwikkelingen aan het Westfront: Elon Musk gaat Media Matters voor de rechter slepen. Het linksige blog onthulde afgelopen week dat Twitter/X tweets van uitgesproken nazi’ s plaatste naast tweets van adverteerders. Diverse adverteerders, waaronder IBM, Disney en Apple, besloten daarop voorlopig geen advertenties meer op Twitter te plaatsen.

Volgens de overduidelijk panikerende Musk zijn de claims van Media Matters niet alleen onjuist, maar ook een aanslag op de vrijheid van meningsuiting:

In een wanhopige poging adverteerders terug te lokken kondigde Musk ook aan hard op te zullen treden tegen anti-Israëlische uitlatingen op X. Het gebruik van de term ‘dekolonisatie’ en/of de leuze ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ leveren je voortaan een ban op:

As I said earlier this week, “decolonization”, “from the river to the sea” and similar euphemisms necessarily imply genocide. Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023

Musk heeft natuurlijk gelijk dat ‘from the river to the sea…’ een oproep tot genocide is, maar bij iemand die een dag eerder nog een weerzinwekkende antisemitische complottheorie verkondigde getuigt deze actie vooral van opportunisme. Als nóg meer adverteerders het ruime sop kiezen en overstappen naar het snel groeiende BlueSky, heeft Musk een serieus probleem. Twitter is een zwaar verliesgevende onderneming en zelfs Elon Musk beschikt niet over onbeperkte middelen.

Enig effect lijkt het overigens wel te hebben. De ADL – die tot voor kort op voet van oorlog leefde met Musk – prees het voornemen van de Tesla CEO pro-Palestijnse/anti-Israëlische slogans te verbieden.

Wat natuurlijk evenzeer getuigt van opportunisme. Musk is geen bondgenoot van Joodse mensen en van Israël. Zijn uitlatingen worden ingegeven door de angst nóg meer adverteerders te verliezen. Zolang zijn verdienmodel niet in gevaar komt heeft Musk niets tegen antisemieten, integendeel.

Uitgelichte afbeelding: By FlyingSinger – https://www.flickr.com/photos/flyingsinger/206206248, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10699842