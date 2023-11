Europese Commissie stopt met adverteren op Twitter

De Europese Commissie (EC) stopt met adverteren op TwitterX. Aanleiding is de stortvloed aan desinformatie op het platform.

Een woordvoerder van de EC zegt dat desinformatie op X, vooral met betrekking tot de oorlog tussen Israël en Hamas, de Commissie ertoe heeft aangezet “aan te bevelen reclame op dit platform tot nader order tijdelijk op te schorten om risico’s op reputatieschade voor de Commissie te vermijden”.

Eerder deze week kondigde IBM al aan voorlopig geen advertenties meer op X te zullen plaatsen. Advertenties van IBM en een aantal andere bedrijven verschenen naast tweets waarin Adolf Hitler en het Derde Rijk geprezen werden.

Op Musk schijnt het allemaal weinig invloed te hebben. Afgelopen woensdag prees hij de antisemitische omvolkingstheorie, die claimt dat de Joden proberen de witte bevolking van Europa en de VS te vervangen door mensen van kleur uit Latijns-Amerika, het MO en Afrika:

Meerdere fascistische terroristen werden geïnspireerd door deze krankzinnige complottheorie:

Musk heeft honderden nazi’s die eerder verbannen waren, weer toegelaten tot X/Twitter. Niet alleen dat: hij hij gaat vriendschappelijk met hen om en laat geen gelegenheid onbenut hun opvattingen te prijzen. Tegen Media Matters heeft X verklaard dat het prijzen van Hitler en het promoten van een “definitieve oplossing” van het “Joodse probleem” (lees: een nieuwe Holocaust) geen schending van de gebruiksvoorwaarden van het platform is.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256