Daar gaan we weer… 4 mei, en Marx’ moeder uit Nijmegen

Wind je niet op! Hou je kalm!! Denk aan je bloeddruk en je pillen!!!

Maar het wordt weer 4 mei… Dit gaat daarom maar even over de ‘verzetsmythe’. Dat is het valse idee dat Nederlanders na de oorlog enorm overdreven over hun prestaties in het verzet – en dat werd dan afgestraft door bijv. prof Blom – oud-directeur van het NIOD – en vooral, vooral door Opperverdraaier-der-Vaderlandsche-Geschiedenis, Chris van der Heijden, tevens gewaardeerd medewerker van De Groene en lang docent aan de School van de Journalistiek in Utrecht.

Zijn uiterst misleidende maar listig opgezette en goedgeschreven boek ‘Grijs Verleden‘ uit 2001 – 11 drukken – hakte erin. Bedankt, uitgeverij Contact! En natuurlijk een prima pers in De Groene en vele andere. Treurig? Zeker!

Terzake. We gaan zo door over de valse ‘verzetsmythe’. Vd Heijden liet uit zijn boek – 11 drukken lang – domweg alle verzetsmensen weg. O? Hoezo dan? Ik krijg de indruk dat hij Johannes Post en Gerrit van der Veen allemaal maar niks vond. Dat Nederland de grootste verzetsorganisatie van heel bezet Europa had gehad, nl. de ‘Landelijke Organisatie‘ van ds Slomp (alias Frits de Zwerver) en Helena Kuipers-Rietberg (aka ’tante Riek’) – geen letter.

In zijn tweede boek, proefschrift, over WO-II, noemt VdH de LO wel, maar hij geeft geen samenvattende beschrijving. Net zomin als van de Ordedienst, OD, de grote militaire verzetsorganisatie met o.m. jhr Six aan het hoofd. En de Februaristaking dan? Neeneeneee – daar kon VdH in ‘Grijs Verleden’ echt niet aan beginnen, netzomin als aan de nog grotere April-Meistaking van 1943 of de Spoorwegstaking van 1944.

Dat herstelde hij enigszins in dat proefschrift ‘Dat nooit meer’ uit 2011 over de na-oorlogse discussie over WO-II. Maar ook dat boek bood slechts één uitweg: we overdreven wel heel erg over het verzet. Ook dat proefschrift gaat niet of nauwelijks in op Joh. Post of G. v.d. Veen, of de leiders van de zg. Ordedienst (van militairen) maar wel op Hannie Schaft – ‘het meisje met het rode haar’ – verboekt en verfilmd.

Ik sputterde destijds naar vermogen tegen, als hoofdredacteur van de website Nieuws-WO2 en in HP/DeTijd. dat haalde weinig uit, behalve een stuk in de Volkskrant.

Ook beschrijf ik het verzet nogal enthousiast in HP/DeTijd in 2014: ‘Nederlands verzet was zeer uitgebreid en succesvol – 13/01-2014 – door Arthur Graaff. Ja, ik was er ten slotte in de tussentijd achter gekomen hoe het écht zat. Ik schreef er op dat moment dagelijks drie artikelen over – al vijf jaar lang. Ook had ik al een week in Auschwitz doorgebracht en eveneens een week in Dachau doorgebracht – en er zelfs een foto-expositie aan gewijd in Bussum.

Dus nu maar weer, bij het opvangen van het scheldwoord ‘verzetsmythe’, aan de bak. Tegenwerpen! En snel!

Marx’ moeder uit Nijmegen

Ze heette Henriëtte Presburg en werd geboren in Nijmegen in 1788 en stierf als Marx’ moeder in Trier in 1863, 75 jaar oud. Jazeker: hij is dus een halve Nederlander!



Ze groeide op in de Nonnenstraat 49, nu staat daar nieuwbouw (aan het einde van de straat is het monument voor de 500 Nijmeegse vermoorde Joden). Ze woonde later vlakbij in de Grotestraat 33. Ik heb beide adressen wel eens bezocht, en ook dat in Trier met mijn toen achtjarige zoon. We waren bij Marx’ geboortehuis in de Brückenstraße 10 (1818-1819), nu een Marx-museumpje. Henriëtte Marx-Presburg overleed in de Fleischstraße 476.

Ze kwam ter sprake bij de aangifte tegen oorlogsmuseum Overloon, dat half mei een festival met 130 nazivoertuigen organiseert – alleen zonder even te melden dat het NAZI-voertuigen zijn. De Holocaust bestaat daar ook even totaal niet. dat die voertuigen zeker ook bij de Holocaust gebruikt zijn, neenee, zeg dat nou niet, bederf het nou niet…

Pure naziverheerlijking en H-ontkenning dus en ook misleiding en bedrog, vooral van de jeugd, die daar in groten getale met Vati und Mutti opduikt – de meeste bezoekers zijn Duitsers…

De agente die de aangifte opnam bleek in Nijmegen Nederlands gestudeerd te hebben (ehhh? Leer je daar ook schieten…?) en had toevallig belangstelling voor WO-II. Ik heb er op de Jezuïetenkostschool Canisius gezeten en vertelde nog dat Marx een NL moeder had uit… jawohl, Nimwegen. Zo komt alles weer samen.