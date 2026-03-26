Cuba – Meisjes en s-media – Schaduwvloot

Cuba

In de berichten over Cuba en Trumps waanzin mis ik: hoe de VS na een oorlog met Spanje in 1898 de controle kreeg over Cuba en het land in de beste koloniale traditie uitbuitte.

Rietsuiker was de inzet. Het eiland ligt 200 km van Florida. Minister Marco Rubio is Cuban-American. Mag ik ook Batista (1901-73) nog even noemen: dictatuur, uitbuiting, totale corruptie gesteund door de VS van 1940-44 gematigd maar daarna als totale dictator van 1952-59, toen Castro kwam. Batista was de zoon van een rietsnijder maar las veel. Trumps huidige opmerkingen zijn uiteraard schandelijk.

Meisjes…

en social-media: een mooie, rechtvaardige Californische afloop van het proces tegen o.m. Zuckerberg rond de zelfmoorden van kinderen.

Ik was destijds verslaafd aan stiekum radio luisteren. Ik ging dan op mijn 12de rond half tien naar bed, maar luisterde tot half twaalf of later naar jazz op de American Forces Network of – nog mooier – Radio Free Europe met het Radio Jazz Hour. Welkom, Miles! Hallo daar Bill! Leuk dat je… John en Dave en Bird en zo door. Het Radio Jazz Hour begon met Duke Ellingtons ‘Take the A Train’ dat tot mijn grote genoegen een eigen lemma heeft op Wiki.

Maar even terug: natuurlijk hadden de ouders van die meisjes veel en veel en vééél eerder dat ding uit die handjes moeten rukken, godsamme! Ze roepen dat Big Tech hen dat niet mag verwijten… o nee? Net zo goed als mijn moeder mijn radiootje van mijn nachtkastje had moeten weghalen. Zij wist echt helemaal van niets en checkte ook niks nadat ik erin lag… Ik hoorde dat een BBC-verslaggeefster op zaterdagen het moderne onding pas weer aan haar kids geeft, als zij hun huiswerk af hadden. Werkt fantastisch.

Zegt het voort! Big tech my ass!

Schaduwvloot

Starmer – jaja, ik ben een afstandelijke fan van die saaie man, rustig maar – heeft de Russische schaduwvloot aangezegd dat zij in Britse wateren altijd en overal kunnen/zullen worden aangehouden. Ik kan iedereen verzekeren dat hij dat ook gaat doen. Daarmee is het de bedoeling de olieaan- en afvoer naar en van Sint-Petersburg en dat deel van Rusland te blokkeren – en dat kan niet vroeg genoeg.



Ik vraag me al twee jaar af hoe het zit met het Kattegat en de Sont: daar grenzen de territoriale wateren van Zweden en Denemarken NB elkaar en is blokkeren eigenlijk een eitje Maar ze durven niet, zijn niet gewend om ‘mondiaal’ te spelen. Daar heeft een man als Starmer totaal geen last van. Niet dan? ja toch!