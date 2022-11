Crisis bij Twitter, deel XXXIV

Elon Musk heeft de deuren naar de kantoren van Twitter op slot laten zetten. Er is geen officiële reden bekend gemaakt, maar vermoedelijk hangt het samen met Musk’s poging eerder deze week terug te keren naar de arbeidsomstandigheden van circa 1840.

Afgelopen week stuurde de verwende miljardair diverse emails naar de medewerkers van het zieltogende bedrijf. Thuiswerken werd verboden en de werknemers werden geacht voortaan 60(!) uur per week te werken. Als ze daar niet mee akkoord konden gaan, werden ze op straat gezet, maar kregen wél drie maanden loon uitbetaald.

Tot niemands verbazing (behalve die van Musk) kozen de medewerkers massaal voor de laatste optie. Musk zag zich voor de zoveelste keer gedwongen op zijn schreden terug te keren: thuiswerken is nu wél toegestaan en die 60 uur schijnt ook niet door te gaan.

Omdat Musk bang is dat werknemers de zaak gaan saboteren – of Twitter opblazen voordat hij zélf de kans heeft gekregen – werden de kantoren dichtgegooid.

In tegenstelling tot hetgeen ikzelf en vele anderen dachten, is er helemaal geen meesterplan. Musk is een tamelijk domme alt-right trol die geen idee heeft waar hij mee bezig is. Hij besloot in een opwelling Twitter te kopen, kreeg daar al snel spijt van, maar werd vervolgens door de rechter gedwongen alsnog tot aankoop over te gaan. Nu zit hij ermee in zijn maag. Hij heeft de adverteerders weggejaagd, lanceert het ene idiote plan na het andere, zet zichzelf voortdurend voor schut en maakt links en rechts vijanden.

Natuurlijk valt er ook wat te lachen. Activisten – mogelijk (voormalige) werknemers van Twitter – projecteerden gisteren op de muren van het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco een aantal beledigende uitlatingen over Musk:

