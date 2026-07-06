Countryrockklassieker du jour: Geronimo’s Cadillac

Op 4 september 1886 gaven Geronimo en zijn Apache-krijgers zich in Skeleton Canyon, Arizona, over aan de Amerikaanse generaal Nelson Miles. Geronimo was de laatste in een rij grote Indiaanse leiders die zich uiteindelijk gedwongen zag te capituleren. Na zijn capitulatie werd hij samen met 27 andere Apache-leiders verbannen naar Florida, waar ze zich voegden bij de al eerder verbannen Chiricahua (Tsokanende)-Apaches. Toen ze in 1894 werden vrijgelaten, waren er van de oorspronkelijke 1200 Chiricahua’s nog 265 in leven.

Met de capitulatie van Geronimo kwam er een einde aan de oorlog tussen de VS en de Apaches, de meest kostbare oorlog – afgezien van de burgeroorlog – die de VS in 19e eeuw hebben gevoerd.

Terwijl hij gevangen werd gehouden, profiteerde de Amerikaanse regering van Geronimo’s bekendheid onder niet-indianen door hem op diverse kermissen en tentoonstellingen ten toon te stellen, wat door de trotse oorlogsleider natuurlijk als een diepe vernedering werd ervaren – en ook expliciet zo bedoeld was. Geronimo overleed in 1909 in een ziekenhuis in Fort Sill, Oklahoma.

Well they put Geronimo in jail down south

Where he couldn’t look the gift horse in the mouth

Sergeant, sergeant, don’t you feel

There’s something wrong with that automobile

Governor, governor, isn’t it strange

They didn’t have no cars on the Indian range

Warden, warden, please listen to me

Be brave and set Geronimo free

Whoa boys, take me back

I want to ride in Geronimo’s Cadillac

Whoa boys, take me back

I want to ride in Geronimo’s Cadillac

Let me ride, let me ride

Warden, warden, don’t you know

Prisoners have no place to go

They took old Geronimo by storm

Ripped off the feathers from his uniform

Jesus tells me I believe its true

The red man is in the sunset too

Took all his land, now they won’t give it back

And they sent Geronimo a Cadillac

Uitgelichte afbeelding: By Adolph F. Muhr – LJWorld.com – Photogalleries, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=951673