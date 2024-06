Centrale Sahelregio: meest vergeten plek op aarde

Het West-Afrikaanse land Burkina Faso staat voor de tweede keer bovenaan de lijst van meest vergeten humanitaire crises die elk jaar wordt samengesteld door de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). De hele Centrale Sahelregio staat in de top 5.

Opvallend is dat de drie landen in de Centrale Sahel – Burkina Faso, Mali en Niger- allemaal een plaats hebben in de top vijf van de NRC-lijst met vergeten crises. Het maakt deze regio dus tot de meest vergeten plek voor de internationale gemeenschap.