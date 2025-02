CDU zakt weg in peilingen na AfD-echec

De christendemocratische CDU zakt als gevolg van partijleider Friedrich Merz’ flirt met de extreemrechtse AfD in de peilingen. Tot nu toe stond de partij stabiel op zo’n 31%, maar dat stemmenaandeel is volgens de meest recente peiling van RTL/ntv gedaald naar 28%.

De Groenen en Die Linke lijken wat te profiteren van de zondeval van de christendemocraten. De Groenen staan voor het eerst sinds lange tijd met 15% ruim boven de magische grens van 10% en voor Die Linke komt de nog veel magischer grens van 5% zowaar in zicht. De SPD blijft hangen op 16%. De linkse populisten van het Bündnis Sara Wagenknecht (BSW) lijken de kiesdrempel van 5% niet te halen. Bij de AfD lijkt de groei er uit te zijn, de partij blijft stabiel op 20%, wat natuurlijk nog steeds veel te hoog is.

Merz begon zijn vrijage met (de standpunten van) de AfD in de hoop de extreemrechtse partij flink wat stemmen af te snoepen, maar in Duitsland lijkt opportunisme dus wat minder te lonen dan in Nederland.

Inmiddels slaat Merz – bekend om zijn gebrek aan zelfbeheersing – wild om zich heen. Afgelopen weekend beschuldigde hij links Duitsland van selectieve verontwaardiging omdat men de mond zou houden over de misdaden van Hamas, maar wél onmiddellijk de straat opgaat zodra het over migranten gaat. Nou kun je links Duitsland – met name SPD en Groenen – veel verwijten, maar van antisemitisme kun je de Duitse kameraden niet beschuldigen. Geen land waar solidariteit met Israël bij (radicaal)links zó diep in de genen zit als in Duitsland. In tegenstelling tot Nederland moet je voor antisemitisme in Duitsland toch écht op de uiterste rechtervleugel zijn.

De parlementsverkiezingen vinden plaats op 23 februari, dus er kan nog veel veranderen. Het is natuurlijk goed mogelijk dat Merz’ vrijage met de AfD tegen die tijd vergeten is.

Bron: ntv

