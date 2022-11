Brekend! Elon Musk gaat linkse activisten voor de rechter slepen (zegt hij)

Elon Musk gaat linkse activisten voor de rechter slepen. Volgens Musk zijn die er verantwoordelijk voor dat de adverteerders weglopen. We kid you not.

Musk verwijt linkse activisten adverteerders met een gerichte campagne dusdanig onder druk te hebben gezet dat die zich gedwongen zien het hazenpad te kiezen. Volgens de adverteerders zélf is Musk’s eigen chaotische optreden en zijn liefde voor idiote complottheorieën aanleiding op te stappen, maar door dergelijke details laat de knettergekke (en knetterrechtse) miljardair zich niet tegenhouden.

Afgelopen vrijdag tweette Musk dat Twitter dagelijks 4 miljoen dollar verlies lijdt, een bedrag dat volgens Reuters en Bloomberg weleens zou kunnen kloppen. Die 4 miljoen komt bovenop de $1,2 miljard die Musk het komende jaar alleen al aan rente moet betalen over het bedrag dat hij leende om Twitter te kopen.

Afgelopen nacht was het ook weer een dolle boel op de twitters. Heel voorspelbaar verschenen er tientallen accounts met een blauw vinkje die zich voordeden als ‘Elon Musk’. Bij de veelgeplaagde Musk sloegen de stoppen meteen volledig door:

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022