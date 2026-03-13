Brandstichting bij synagoge in Rotterdam + Update

Bij de synagoge aan het Davidsplein in Rotterdam is vanochtend rond 3.40 uur brand gesticht. Vermoedelijk is er een brandbom naar het gebouw gegooid. Er is alleen materiële schade. De aanslag is opgeëist door Harakat Ansar al-Yamin al-Islamiyya, een sjiitische terreurorganisatie. Dezelfde organisatie eiste eerder de aanslag op de synagoge in Luik op.

Op videobeelden is te zien hoe er brand ontstaat bij de synagoge, waarna er iets explodeert.

BRANDAANSLAG SYNAGOGE ROTTERDAM Dezelfde groep van de aanval op de synagoge in Luik lijkt deze aanval te hebben opgeëist. Op beelden herken ik de ingang van de synagoge. pic.twitter.com/mXfKZl3Mmk — Michael Vis (@MichaelVis_) March 13, 2026

Update: de politie heeft vier verdachten gearresteerd. Twee van hen zijn 19, eentje is 18 en eentje is 17. Ze komen uit Tilburg.

Uitgelichte afbeelding: Jewish_Partisans_Memorials_in_Bat-Yam_Israel – Jewish_Partisans_Memorials_in_Bat-Yam_Israe