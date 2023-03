Brandende barricades in Frankrijk + update

De Fransen hebben weer eens ouderwets de barricades beklommen om te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In Parijs, Lyon en Marseille kwam het tot stevige confrontaties tussen politie en betogers.

Macron heeft de pensioenhervorming doorgedrukt met een beroep op artikel 49.3 uit de Grondwet. Het bewuste artikel stelt de regering in staat om een wetsvoorstel zonder stemming door de Nationale Vergadering te duwen.

Het is allemaal volstrekt legaal, maar wordt niet helemaal ten onrechte gezien als een autoritaire move van de regering. Je krijgt je zin niet en dan druk je een besluit er op ondemocratische wijze alsnóg door.

Helemaal zonder risico’s is het activeren van artikel 49.3 niet. Leden van de oppositie hebben 24 uur de tijd om een motie van wantrouwen in te dienen. Wordt die motie aangenomen, dan moet de regering (maar niet de president) opstappen. Een motie van wantrouwen heeft vermoedelijk weinig kans van slagen: radicaal-links en extreemrechts zouden de regering ongetwijfeld graag ten val brengen, maar een deel van de conservatieve Les Républicains (LR) zou ook vóór moeten stemmen. Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Op straat is inmiddels de pleuris uitgebroken, inclusief brandende barricades, vernielde auto’s en knokpartijen tussen politie en betogers:

Een livestream vind je hier.

De vakbonden hebben inmiddels meer stakingen aangekondigd, o.a. in de energiesector. Dat zou kunnen betekenen dat de energielevering in gevaar komt. Volgende week wordt er waarschijnlijk ook gestaakt binnen het onderwijs en in de vervoersector.

De taferelen herinneren aan de protesten van de Gele Hesjes, enkele jaren geleden. Het verschil is dat dit keer de vakbonden meedoen. Die bewaarden zorgvuldig afstand tot de gele hesjes, maar lopen nu voorop. Althans tot op zekere hoogte: ook de Franse vakbonden zijn er niet op uit “het systeem” ten val te brengen. Wordt de komende dagen ongetwijfeld vervolgd.

Update: het centristische LIOT (vergelijkbaar met Volt) heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering. Het extreemrechtse Rassemblement National (RN) heeft inmiddels dezelfde stap gezet. LR stemt waarschijnlijk niet vóór een motie van het RN, maar mogelijk wél voor die van LIOT. Of de moties kans van slagen hebben is onduidelijk.

Uitgelichte afbeelding: By Jean-Pierre Houël – Bibliothèque nationale de France, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106405