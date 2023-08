Zeker zes doden na zinken van boot met migranten in Het Kanaal

In het Kanaal is even buiten de Franse kust een boot met migranten gezonken. Zeker zes mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Franse kustwacht worden twee mensen vermist, wat het ergste doet vrezen.

Een kleine 60 mensen werden gered door de Franse en de Britse kustwacht. Een aantal mensen is gewond geraakt, maar het is op dit moment niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Een passerend schip meldde aan de Franse kustwacht dat een overbeladen boot in het Kanaal in moeilijkheden verkeerde.Toen de kustwacht arriveerde, was het leed al geschied.

Smokkelaars proberen zoveel mogelijk mensen op een boot te persen, want des te meer mensen, des te meer inkomsten. De meeste boten hebben dan ook veel te veel mensen aan boord, met regelmatig tragische gevolgen. Het is deze week al de zevende keer dat migranten uit het Kanaal gevist moeten worden.

Hulporganisaties hebben de Britse regering opgeroepen de overtocht iets gemakkelijker te maken door een wat humaner asielsysteem in te voeren, maar de kans daarop is zo goed als nul.

Sinds 2018 hebben zo’n 100.000 migranten de oversteek gewaagd. Alleen al de laatste twee weken zijn 1000 ‘illegale’ migranten vanuit Frankrijk in GB aangekomen.

Bron: BBC

