Bluesklassieker du jour: Hard Time Killin’ Floor Blues

Skip James nam deze inktzwarte klassieker voor het eerst op in 1931. De song weerspiegelt het leven tijdens de Great Depression van de jaren ’30, toen mensen vaak van stad naar stad trokken in de meestal vergeefse hoop een baan te vinden. De term Killin’ Floor is slang voor een slachthuis, vaak de enige plek waar naar het Noorden geëmigreerde zwarte mensen een baan konden vinden. Afschuwelijk werk en – uiteraard – zwaar onderbetaald.
Times is harder than ever been before
And the people are driftin’ from door to door
Can’t find no heaven, I don’t care where they go
Hear me tell you people, just before I go
These hard times will kill you just dry long so
Well, you hear me singin’ my lonesome song
These hard times can last us so very long
If I ever get off this killin’ floor
I’ll never get down this low no more
No-no, no-no, I’ll never get down this low no more
And you say you had money, you better be sure
‘Cause these hard times will drive you from door to door
Sing this song and I ain’t gonna sing no more
Sing this song and I ain’t gonna sing no more
These hard times will drive you from door to door