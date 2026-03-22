Bluesklassieker du jour: Hard Time Killin’ Floor Blues

Skip James nam deze inktzwarte klassieker voor het eerst op in 1931. De song weerspiegelt het leven tijdens de Great Depression van de jaren ’30, toen mensen vaak van stad naar stad trokken in de meestal vergeefse hoop een baan te vinden. De term Killin’ Floor is slang voor een slachthuis, vaak de enige plek waar naar het Noorden geëmigreerde zwarte mensen een baan konden vinden. Afschuwelijk werk en – uiteraard – zwaar onderbetaald.

