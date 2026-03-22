Bluesklassieker du jour: Hard Time Killin’ Floor Blues

Pyt van der Galiën

Skip James nam deze inktzwarte klassieker voor het eerst op in 1931. De song weerspiegelt het leven tijdens de Great Depression van de jaren ’30, toen mensen vaak van stad naar stad trokken in de meestal vergeefse hoop een baan te vinden. De term Killin’ Floor is slang voor een slachthuis, vaak de enige plek waar naar het Noorden geëmigreerde zwarte mensen een baan konden vinden. Afschuwelijk werk en – uiteraard – zwaar onderbetaald.  

Hard time here and everywhere you go
Times is harder than ever been before

And the people are driftin’ from door to door
Can’t find no heaven, I don’t care where they go

Hear me tell you people, just before I go
These hard times will kill you just dry long so

Well, you hear me singin’ my lonesome song
These hard times can last us so very long

If I ever get off this killin’ floor
I’ll never get down this low no more
No-no, no-no, I’ll never get down this low no more

And you say you had money, you better be sure
‘Cause these hard times will drive you from door to door

Sing this song and I ain’t gonna sing no more
Sing this song and I ain’t gonna sing no more
These hard times will drive you from door to door

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author or not provided – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17057587
