Bijna veertienduizend eisen tegen vervuiler Shell in Nigeria

Bijna 14000 mensen van twee Nigeriaanse gemeenschappen zoeken gerechtigheid bij het hooggerechtshof in Londen tegen de fossiele reus Shell. Zij stellen dat Shell verantwoordelijk is voor verwoestende vervuiling van hun waterbronnen en het kapotmaken van hun bestaan.

De personen van het Nigerdeltagebied Ogale, een landbouwgemeenschap, hebben vorige week hun eis gedeponeerd, waarbij zij zich aansloten bij meer dan tweeduizend mensen van het Bille-gebied, hoofdzakelijk een vissersgemeenschap. In totaal zijn er 13.652 eisen van enkele personen. en van kerken en scholen. De oliegigant dient naar de eis de vervuiling te verwijderen die naar zij zeggen hun gemeenschappen heeft verwoest. Zij vragen ook vergoeding voor het daaruit volgende verlies van hun bestaansmiddelen. Het is hun onmogelijk nog landbouw te bedrijven of te vissen door de voortdurende olielekken van werkzaamheden van Shell, stellen zij.

