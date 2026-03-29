Naar aanleiding van het ingezonden artikel van Rutger Kuipers zie ik mij genoodzaakt om een meer feitelijke en evenwichtige context te bieden.

De recente bijdrage over de vermeende dreiging tussen Azerbeidzjan en Iran schetst een beeld dat naar mijn mening onvoldoende recht doet aan de werkelijkheid. Als Azerbeidzjaanse journalist woonachtig in Nederland wil ik deze context graag aanvullen.

Het is correct dat er spanningen zijn geweest naar aanleiding van een drone-incident. Azerbeidzjan heeft hierop duidelijk en stevig gereageerd. Wat echter volledig ontbreekt, is dat er vervolgens direct contact heeft plaatsgevonden tussen de presidenten van Azerbeidzjan en Iran. In dat gesprek zijn misverstanden weggenomen en is de situatie gede-escaleerd. Iran heeft daarbij zijn positie verduidelijkt en Azerbeidzjan heeft, vanuit een humanitaire benadering, steun verleend aan zijn buurland.

Azerbeidzjan voert bovendien een multivectoriale buitenlandse politiek, gericht op het bevorderen van vrede en stabiliteit, zowel in de regio als daarbuiten. De bescherming van nationale belangen vormt hierbij een fundamenteel uitgangspunt. Wanneer de soevereiniteit van de staat in het geding is, is Azerbeidzjan in staat en bereid om passende maatregelen te nemen.

Zo heeft Azerbeidzjan in het verleden, via zowel militaire als politieke middelen, een einde gemaakt aan een langdurige bezetting van een aanzienlijk deel van zijn grondgebied. Ook de reactie op het drone-incident moet in dat licht worden gezien: als een legitieme stap ter bescherming van nationale belangen. Tegelijkertijd bleef Azerbeidzjan vasthouden aan een evenwichtige benadering, waarbij diplomatieke kanalen open bleven en verdere escalatie werd voorkomen.

Daarnaast wordt in het artikel gesuggereerd dat Azerbeidzjan een onveilige omgeving zou zijn. De werkelijkheid laat iets anders zien. Niet alleen Nederlandse diplomaten, maar ook vertegenwoordigers van meerdere Europese en andere landen hebben er bewust voor gekozen om zich naar Azerbeidzjan te verplaatsen. Deze keuze was gebaseerd op een rationele analyse van de regio, waarbij Azerbeidzjan werd gezien als een van de meest veilige, stabiele en geografisch toegankelijke opties.

Ondanks het feit dat de landgrenzen van Azerbeidzjan normaal gesproken gesloten zijn, zijn deze in deze uitzonderlijke situatie geopend om de veilige doorgang van diplomatiek personeel mogelijk te maken. Dit onderstreept de humanitaire en constructieve rol die Azerbeidzjan in deze crisis heeft gespeeld.

Een deel van de diplomaten is via Azerbeidzjan doorgereisd naar hun thuislanden, terwijl anderen – waaronder Nederlandse vertegenwoordigers – ervoor hebben gekozen om hun werkzaamheden tijdelijk vanuit Azerbeidzjan voort te zetten, in een veilige omgeving.

Ook de suggestie dat Azerbeidzjan afhankelijk zou zijn van andere landen of zonder externe steun niet zou kunnen opereren, weerspiegelt niet de realiteit. Azerbeidzjan onderhoudt sterke internationale partnerschappen, waaronder met Turkije, maar handelt consistent vanuit zijn eigen economische, militaire en diplomatieke kracht.

Azerbeidzjan heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een land dat zijn stabiliteit weet te waarborgen en tegelijkertijd een constructieve rol speelt in de regio. Het land zet zich actief in voor vrede en samenwerking en blijft, ook in complexe situaties, kiezen voor een evenwichtige en verantwoordelijke koers.

Het eenzijdig neerzetten van Azerbeidzjan als risicofactor zonder deze bredere context mee te nemen, leidt tot een vertekend beeld. Zeker voor het Nederlandse publiek, dat voor een groot deel afhankelijk is van media voor informatie over deze regio, is evenwichtige en feitelijke berichtgeving essentieel.

Opinie mag scherp zijn, maar dient gebaseerd te blijven op kennis, context en verantwoordelijkheid. Zonder die elementen ontstaat er geen constructief debat, maar misinterpretatie.

Als journalist en als inwoner van Nederland vind ik het belangrijk dat dergelijke onderwerpen met zorgvuldigheid worden benaderd. Niet alleen voor een juist beeld van Azerbeidzjan, maar ook voor het bevorderen van wederzijds begrip tussen landen en samenlevingen.

Azerbeidzjan is geen bron van instabiliteit, maar een land dat, juist in complexe situaties, verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan stabiliteit, veiligheid en samenwerking in de regio.

Khatira A,Lazade

Journalist woonachtig in Nederland

