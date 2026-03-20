Dreiging tussen Azerbeidzjan en Iran

De Nederlandse ambassademedewerkers in Iran worden tijdelijk verplaatst naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad. Maar het is daar ook heel onveilig. Er bestaat een gevaar dat Azerbeidzjan ook oorlog tegen Iran zal voeren.

Ik maak me zorgen dat oorlog in de regio zich kan uitbreiden. Aliyev stelt Iran verantwoordelijk voor drones die in Azerbeidzjan neerkwamen. Hij heeft Azerbeidzjaanse troepen aan de Iraanse grens in volledige gevechtsbereidheid gebracht.

Azerbeidzjan (in belangrijke mate dankzij de steun van Turkije) heeft in 2023 de oorlog tegen Armenië gewonnen en nu wil Aliyev een regionale macht zijn op gelijke voet met Turkije en Iran. Maar Turkije zal in dit geval geen hulp bieden. Er wonen miljoenen Koerden in Iran en Turkse betrokkenheid kan leiden tot een hernieuwde discussie over de oprichting van een onafhankelijke Koerdische staat. Maar zonder zijn bondgenoot zal Aliyev verslagen worden.

Oorlog tegen Iran zou ook een binnenlandse fout zijn – de Azerbeidzjaanse samenleving zou tegen een dergelijk besluit van Aliyev zijn. Er is een zeer sterke familieband en etnische verbondenheid tussen de bevolking van Azerbeidzjan en Iran.

In geval van oorlog zal ook de energie-infrastructuur van Azerbeidzjan in het vizier komen. Die zal Iran snel vernietigen. Dan zal het voor Bakoe moeilijk worden om de economische en politieke gevolgen het hoofd te bieden. En de prijzen voor energiebronnen zullen nog verder stijgen.

In de huidige situatie, waarin het risico bestaat dat de oorlog zich uitbreidt, moeten politici de spanning verminderen in plaats van deze te escaleren omwille van hun politieke ambities.

– door Rutger Kuipers –

