Auteursrechtenmafia in België gekortwiekt

(Met toestemming overgenomen van Martine Bakx)

Wat in Nederland tientallen dappere dodo’s geprobeerd hebben, een fundamentele uitspraak over het verdienmodel met fotorechten, is in België gelukt! Uit het vonnis [november 2021; red]:

Permission Machine is in België een beheerentiteit, vergelijkbaar met Pictoright in Nederland. Pictoright komt op voor je rechten, regelt licenties en keert vergoedingen uit.

In Nederland heeft Permission Machine deze status niet. In Nederland jagen ze in opdracht van onder andere ANP op foto’s en wordt gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland ingeschakeld om te procederen.

In België steekt de auteurswet net wat anders in elkaar. Ik houd enkel de jurisprudentie in Nederland bij en ken de verschillen niet. Uit het vonnis leid ik af dat ze vaste bedragen hebben voor rechtsplegingsvergoeding en niet de volledige proceskostenveroordeling zoals hier. Gedaagde krijgt eenzelfde bedrag dat door eiser gevorderd was als rechtsplegingsvergoeding.

In de procedure worden dwangsommen gevorderd van €250 per foto voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Terwijl voorafgaande aan de procedure daar niet over gesproken is. De rechter maakt er korte metten mee:





Toevallig zag ik op Twitter dat meer dingen wat betreft fotorechten in het buitenland beter geregeld zijn.

In Amerika moet je een foto registreren wil je rechten kunnen uitoefenen. Er wordt gekeken of een foto origineel genoeg is, je moet aantonen dat je de maker bent en datum van opname wordt vastgelegd.

In Nederland kunnen ALLE foto’s geclaimd worden en is het aan de ontvanger van een sommatiebrief om te weerleggen waarom de claim niet klopt. Ik heb brieven gezien zonder enig beeldmateriaal waarbij ingeschakelde rechtsbijstand eerst moest gaan informeren waarover het ging:



Dat moet ik Permission Machine nageven, tegenwoordig vermelden ze gelijk naam fotograaf met datum van opname. Doch enige controle of de foto daadwerkelijk onrechtmatig is geplaatst laten ze na. Dat mag je zelf doen:

(Uitgelichte afbeelding: Cartoon Stop Onredelijke Fotoclaims (Martine Bakx))