Auteursrechtenmafia: Het verschil met België

Het is dat ik Het Goede Doel een enorme kutband vindt (goeie muzikanten, op Henk Westbroek na dan, maar vooral de teksten vond ik meestal zwaar irritant. Was Henk Westbroek daar trouwens ook niet grotendeels verantwoordelijk voor?) anders had ik hun nummer “België” geplaatst. Hieronder namelijk de opinie van Martine Bakx over hoe een en ander auteursrechtelijk veel beter is geregeld in België [red; Laurent]

Ongewild fungeer ik alweer enige tijd als meldpunt voor onredelijke fotoclaims. Als ik de mensen door zou kunnen verwijzen was ik daar allang van verlost geweest.

Dit artikel verscheen in februari 2024 op de site van Martine Bakx.



Teken ook de petitie Stop Onredelijke Fotoclaims van Martine Bakx