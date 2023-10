Auteursrechtenmafia: ANP en Permission Machine/Visual Rights Group uit elkaar?

In plaats van aangeblaft te worden door de Visual Rights Group (voorheen de sympathieke naam Permission Machine dragende) krijg je tegenwoordig een schrijven van het ANP zelf – (voorheen?) grote klant van Visual Rights Group), althans van de Orwelliaans genaamde afdeling “Team Fair Licensing” ervan, als je volgens het ANP een van hun prachtfoto’s wederrechtelijk gebruikt zou hebben.

Het ANP, de kwaadste niet, biedt een korting van maar liefst tien procent op de geclaimde vergoeding bij betaling binnen een bepaalde termijn. In het geval wat ons bekend is komt dit neer op een aantal tientjes, een bedrag waarvan je in veel gevallen zou denken dat de waarde van de foto die om te beginnen niet ver overstijgt.

Heeft het ANP de Visual Rights Group buiten de deur gezet? Of voert men (wellicht om juridische redenen?) liever zelf direct het gesprek met de vermeende inbreukpleger, en gebruikt men nog wel de opsporingssoftware van Visual Rights Group?

De (generieke) tekst luidt als volgt:

“Het lijkt erop dat je gebruik hebt gemaakt van een foto uit onze ANP-beeldbank op jouw website [waar komt dat ongegeneerd jijen en jouwen toch ineens vandaan in dit soort hoogst officiële correspondentie?; Red] Ondanks dat foto’s eenvoudig van het internet te halen zijn, geldt voor vrijwel elke foto het auteursrecht. Als je een foto gebruikt, moet je daarvoor betalen. Zo verdienen de fotografen hun brood. Als er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van onze foto’s, dan is het aan het ANP om misgelopen inkomsten te achterhalen. Bekijk de onderstaande schermafbeelding om te zien over welke foto(‘s) het gaat en de betreffende plaatsing: (…) Graag bieden we een oplossing voor het probleem dat is ontstaan door mogelijk onrechtmatig gebruik van ons fotomateriaal. Meld je aan bij fairlicensing.anp.nl met jouw case-ID XXX en pincode XXX om de bijbehorende ​​licentie aan te schaffen voor XXX EUR. Zo kun je de foto blijven gebruiken. Als je voor XXX gebruik maakt van ons schikkingsvoorstel, ontvang je een korting van 10.00% op het totaalbedrag. Beschik je al over een geldige licentie voor het gebruik van de foto(‘s)? Dan kun je de licentie uploaden na het inloggen. Bij twijfel over de echtheid van deze e-mail kun je ons een bericht sturen via fairlicensing@anp.nl.”

Ik zou graag eens een inkijkje hebben in het bestand van licentiehouders van foto’s van het ANP. Welke verwarde personen zijn bereid de bedragen te betalen die zij claimen?

We legden de claim aan student Mediarecht en petitionaris van Onredelijke Fotoclaims Martine Bakx voor:

Ik zie voor het eerst dat ANP het zelf en op deze wijze probeert. Het zal goedkoper en wellicht efficiënter zijn dan met juridische brieven via Visual Rights Group. Ik vind het een idiote mail, als je het woord foto vervangt door fiets staat er in wezen: “Ik verkoop Van Moof-fietsen en ik zie dat jij op een Van Moof-fiets rijdt die je niet bij mij kocht. Betaal 10x de aankoopprijs voor XX-datum en je krijgt 10% korting. Of upload je bonnetje…” Het beste gooi je zo’n mail gelijk weg. Zodra je inlogt om de claim te bekijken hebben ze bewijs dat je de mail ontvangen hebt, serieus genomen hebt en weten ze of je een bonnetje hebt. Dan beland je al snel in een discussie – citaat, opzet, bedrag – waar je alleen aan kunt ontsnappen als je juridisch onderlegd bent. En maak je geen illusies dat je van ze af bent als je betaalt. Ik ken partijen die op deze wijze bedragen incasseren, onder andere het Deense _CopyrightAgent_. Als je met ze afspreekt dat je de foto verwijdert en hij blijft op de server staan krijg je opnieuw een factuur. Als je met ze afspreekt dat je de foto wilt laten staan krijg je na een jaar een verlengingsfactuur. Sowieso geldt in zijn algemeenheid hoe makkelijker je betaalt, hoe sneller je weer een nieuwe claim krijgt.

