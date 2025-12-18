Australische antiterreureenheid arresteert zeven mannen die onderweg waren naar Bondi Beach

Zwaarbewapende politieagenten hebben in zuidwesten van Sydney zeven mannen aangehouden die onderweg waren naar Bondi Beach. Vijf mannen reden in een witte wagen met Victoriaanse kentekenplaten door Liverpool (een buitenwijk van Sydney) toen ze werden geramd door de tactische eenheid van de politie. Even verderop werden nóg twee mannen gearresteerd.

Officieel is er nog niets bekend over de motieven van de arrestanten, maar het sterke vermoeden bestaat dat de mannen van plan waren de intifada verder te globaliseren.

BREAKING: Australian police rammed a vehicle near Bondi Beach and arrested five suspected Islamists. Authorities have not released further details, but there is speculation the group may have been planning another terrorist attack. pic.twitter.com/Q5rZ3prOBI — Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2025



Volgens Australische media zou de politie een tip hebben gekregen “dat er mogelijk een gewelddadige actie werd gepland”. De arrestanten zouden bekenden zijn van de politie, wat er op zou kunnen wijzen dat ze op een terroristen watchlist stonden.

Bron: Sydney Morning Herald

Uitgelichte afbeelding: By Unknown – https://gulfnews.com/world/oceania/bondi-beach-shooting-16-killed-including-child-in-sydney-hanukkah-attack-1.500379578, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=81850415