Augustus, het einde van de lente

In de nacht van 20 op 21 augustus 1968 vielen legers van de USSR, Mongolië, Bulgarije, Hongarije, Polen en de Duitse Democratische Republiek Tsjechoslowakije *) binnen. Ze zeiden dat ze een einde gingen maken aan de greep van het fascisme die dreigde – waarmee ze het idee van vrijheid van meningsuiting en de vorming van politieke partijen (onder andere) bedoelden. Kortom: een einde maken aan de Praagse Lente.

Wat je verder ook van deze bezetting kunt zeggen, ze was ook uiterst smaakvol met die officiële motivatie – vier van de genoemde landen hebben tussen 1938 en 1945 grote delen van Tsjechoslowakije bezet en geannexeerd.

Een winter van 21 jaar brak aan. En toen was het snel na enkele demonstraties “Havel na hrad” – Havel in de burcht, het presidentieel paleis. En aldus geschiedde. Mooie dagen, eind 1989.



Julie Driscoll & Brian Auger Trinity, 1968

*) Welk bijzonder doel gediend wordt door decennia na het einde van Joegoslavië en Tsjechoslowakije te dicteren dat de spelling van die namen veranderd moet worden is mij onbekend. Tja, Nederland (alleen Nederland?)