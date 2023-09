Augustus 1974: tweede portie nrs. 8

De tweede portie nrs. 8:

Pyt:



The night they drove old Dixie down, The Band (uit “The last waltz”)

Rob:

Ik ben een platenverzamelaar. En mijn kast staat vol vreemde, obscure muziek. Dit Japanse gezelschap is ontvoerd door aliens en teruggekomen met deze klanken in hun bloed. Ik weet het zeker. Uniek want compleet geïmproviseerd. Als ik een rondje door de kosmos wil, eet ik geen paddenstoelen meer maar zet deze ruimtereizigers op.



August 1974, Taj Mahal Travellers

Suffrajet:



This land is your land, Woody Guthrie

