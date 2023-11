Armeense groep sticht brand in synagoge Yerevan

Een Armeense groep die zichzelf het “Armeense Geheime Leger voor de Bevrijding van Armenië” noemt heeft een synagoge in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, in brand gestoken.

In een verklaring op Telegram zegt de groep het niet bij deze ene aanslag te zullen laten. De verklaring staat vol antisemitische drek over Joden die erin geslaagd zijn de meeste landen te “verstrikken in hun web”. Dat er Joden zijn die de kant van Armenië kiezen, is puur opportunisme, wat overigens ’typerend is voor Joden”, die volgens de groep nou een keer geboren opportunisten zijn. In werkelijkheid krijgen ze natuurlijk hun orders van hun bazen in de VS en Israël.

De groep is naar eigen zeggen ook verantwoordelijk voor het plakken van posters waarop de pogrom van Hamas op 7 oktober geprezen werd.

In de verklaring wordt ook gewezen op de steun die Israël heeft verleend (en nog steeds verleend) aan Azerbeidjan. Door Israël geleverde wapens worden door Azerbeidjan gebruikt in de steeds weer opvlammende oorlog tussen de beide landen, recentelijk nog bij de aanval op de enclave Nagorno-Karabach.

