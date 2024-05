Antisemitische knokploeg bestormt Stopera

De Stopera is gisteren bestormd door een antisemitische knokploeg die het blijkbaar voorzien had op burgemeester Halsema. In de beste SA-traditie werd daarbij een oudere bezoeker tegen de grond gewerkt (duidelijk te zien op 0.08).

Demonstranten bestormen de Nationale Opera en Ballet waar straks een voorstelling begint. Er belandt een nietsvermoedende bezoeker op de grond bij handgemeen en raakt even bewusteloos maar hij blijkt later ongedeerd pic.twitter.com/hBvT82YYvj — Tahrim Ramdjan (@RamdjanTahrim) May 17, 2024



Valt nog mee dat de man in de rolstoel niet aangevallen wordt.

De politie maakte korte metten met het plebs, waarbij enkele rake klappen vielen. Helaas werd er maar één persoon gearresteerd.

Het leverde weer de gebruikelijke hilarische tweets op:

Vandaag hebben studenten korte tijd #oudemanhuispoort bezet om nu het stadhuis te bezetten. Dictator Femke #Halsema krijgt er flink van langs, we eisen haar ontslag! #HalsemaResign #stopera#Amsterdam pic.twitter.com/HuNusxWeaU — Ozzy #StoptheGenocide 🇵🇸 🇵🇸 (@OzanTurkdogan) May 17, 2024

Vroeger zag je dit soort waanzin alleen bij wappies en de aanhang van Baudet, maar wat hier in Nederland doorgaat voor links is blijkbaar met een inhaalmanoeuvre bezig. Vandaag op sociale media ongetwijfeld weer veel huilie-huilie over zielige ‘vreedzame betogers’, dictator Femke Halsema en de Amsterdamse politie. Ik verheug me er nu al op.

Het zal je ook niet zijn ontgaan dat één van de mensen die afgelopen maandag zo hun best deden de UvA te slopen inmiddels is opgepakt. Het blijkt te gaan om een Palestijnse asielzoeker, afkomstig uit Jordanië. Het complotgelul over ‘zionistische/extreemrechtse provocateurs’ kan dus rechtstreeks de prullenbak in.

De man zegt asiel te hebben te hebben aangevraagd omdat hij homoseksueel is en zijn leven gevaar zou lopen. Onzin, want homoseksualiteit is in Jordanië al sinds 1951 legaal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer deze man Nederland is binnengekomen. Kort na 7 oktober 2023, gok ik. Kijken wat hij nog meer op zijn kerfstok heeft, achter de tralies zetten en na het uitzitten van zijn straf op het eerste vliegtuig naar Jordanië zetten.

Toetje: verhaal in het Parool over de wijze waarop de vreedzame betogers afgelopen maandag huis hebben gehouden op de UvA.

