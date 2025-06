Antisemitische aanslag in Boulder, Colorado

Bij een aanslag op een Joodse herdenkingsmars in Boulder, Colorado zijn 8 mensen gewond geraakt. Twee gewonden zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden bevindt zich een vrouw die als kind de Holocaust overleefde. De gewonden variëren in leeftijd van 52 tot 88 jaar.

De dader werd kort na de aanslag geïdentificeerd als Mohamed Sabry Soliman, een illegaal in de VS verblijvende man met de Egyptische nationaliteit. Voor zover nu bekend handelde Soliman alleen.

The video of an alleged terrorist from Boulder Colorado has emerged. He is heard saying “end Zionists” few times, also screams “Palestine is Free” at 28-29 second mark pic.twitter.com/uVNdVpcwlQ

— Michael Elgort (@just_whatever) June 1, 2025