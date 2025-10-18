Anti-abortus activisten filmen bezoekers abortuskliniek

Bij de abortuskliniek in de Sarphatistraat in Amsterdam hebben twee anti-abortus activistes afgelopen donderdag vrouwen die naar binnen gingen gefilmd. De politie arriveerde ongeveer 20 minuten later, waarna de beide activistes het hazenpad kozen.

Demonstraties bij abortusklinieken vinden vaker plaats, maar dit is bij mijn weten de eerste keer dat vrouwen die naar binnen gaan gefilmd worden. Demonstreren kan op zich al intimiderend werken, maar filmen is echt nog even van een ander niveau.

De filmpjes worden ongetwijfeld gedeeld op internet, gevolgd door doxxing en intimidatie. In de VS komt dat vaker voor, in Nederland niet.

Sinds de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Roe v. Wade meer dan 50 jaar geleden is het geweld en de intimidatie tegen zorgverleners die abortushulp verlenen en tegen personeel van abortusklinieken in de VS geëscaleerd. Sindsdien zijn er 11 moorden gepleegd, 42 bomaanslagen op klinieken, meer dan 200 brandstichtingen in klinieken en duizenden gedocumenteerde incidenten van andere criminele activiteiten, waaronder mishandeling, bommeldingen, aanvallen met boterzuur, invasies van klinieken, bezorging van verdachte of bedreigende pakketten, stalking en intimidatie.

Zover zijn we in Europa nog niet, maar ook hier wordt het er niet beter op.

Bron: Het Parool

Uitgelichte afbeelding: By Debra Sweet – summeroftrust8.2 015, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78997627