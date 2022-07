Andrew Yang heeft lumineus idee: een derde partij beginnen

Andrew Yang, een tamelijk rechtse, Democratische presidentskandidaat in 2020, heeft het idee opgevat een eigen partij te beginnen, de Forward Party.

Een derde partij heeft vrijwel geen kans om in het Congres te komen in het winner-takes-all districtenstelsel in de Verenigde Staten. Alles wat dit gaat doen is stemmen van de Democraten wegtrekken – split the vote – en bij verkiezingen waar kleine marges allesbeslissend kunnen zijn is dat een heel dom idee.

Zoals James Carville hier zegt, heeft Ralph Nader er ooit voor gezorgd dat George H. Bush verkozen werd en heeft Jill Stein in 2020 genoeg stemmen bij Hillary Clinton weggehaald om Trump te laten winnen.

In een land waar men slechts één verkiezing verwijderd is van een autocratische staat, of op zijn minst een illiberale democratie zoals in Brazilië, Hongarije of Polen, kun je je dit soort frivoliteiten niet veroorloven.

(Photo By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81590714)