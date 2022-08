Amerikaanse stad na overstromingen zonder drinkwater

Jackson, een stad in de staat Mississippi, zit zonder drinkwater nadat de pompen van het belangrijkste leidingwaterbedrijf in de regio de geest gaven. Volgens de stad zélf is dat te wijten aan de recente overstromingen, maar volgens de gouverneur van Mississippi is de oorzaak onbekend.

Volgens gouverneur Tate Reeves heeft de stad het leidingwaterbedrijf stelselmatig verwaarloosd. Het onderhoud is een puinhoop, wat mede te wijten is aan onderbezetting. Uiteraard spelen politieke opvattingen hier op de achtergrond ook een rol. Reeves is een Republikein, die het Democratische stadsbestuur waarschijnlijk maar wát graag de schuld in de schoenen schuift.

Daar komt nog bij dat Jackson een grotendeels zwarte gemeenschap is: zo’n 80% van de inwoners is van Afrikaans-Amerikaanse afkomst. In het zuiden van de VS betekent dat bijna per definitie dat je arm bent. Het bestuur beschikt eenvoudigweg niet over de middelen om de infrastructuur fatsoenlijk te onderhouden.

Zo’n 180.000 mensen zitten nu zonder drinkwater. Er komt wél water uit de kraan, maar dat water is verontreinigd. Stad én staat hebben de inwoners gewaarschuwd geen leidingwater re drinken, want je krijgt er gegarandeerd heel nare buikpijn van.

Het is nog onduidelijk wanneer de inwoners van Jackson weer de beschikking hebben over drinkbaar leidingwater. Volgens Reuters is daar voorlopig nog geen zicht op.

Inmiddels zijn – naast overheidsinstanties – ook anarchistische zelfhulpgroepen bezig met het uitdelen van flessen drinkwater. Waarvoor hulde:

Jackson, MS is now without drinking water. As profiteering and ecological collapse erode basic infrastructure, revolutionary mutual aid groups like @CooperationJXN are the front line protecting vulnerable communities from annihilation. Please help them:https://t.co/CJMYHlROzT https://t.co/8qkujS7ZGK — CrimethInc. (@crimethinc) August 31, 2022



Overstroming in Jackson in 1921: By Unknown (submitted by Van Wilson, Mississippi) – USGS Surface Water Photo Gallery, item 17 21, Public Domain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=19165632