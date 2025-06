Amerikaanse minister van Defensie dreigt met inzet van mariniers in Los Angeles

Peter Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, dreigt met de inzet van mariniers om de rellen/het verzet in Los Angeles de kop in te drukken.

De inzet van mariniers zou een enorme escalatie zijn, die vermoedelijk zal leiden tot dode burgers in de straten van LA. Mariniers zijn niet gericht op ordehandhaving, maar op het elimineren van de tegenstander. Ik ben oud genoeg om me Kent State te herinneren. En dat was dan nog maar de Nationale Garde, niet the marines.

Niemand is ooit gestraft voor deze moorden en 58% van de Amerikanen stelde de studenten verantwoordelijk voor de doden, 11% de Nationale Garde en de rest had geen mening. Dat zal dit keer niet anders zijn.

