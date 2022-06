Amerikaans Hooggerechtshof schrapt landelijk recht op abortus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft zoals verwacht het landelijke recht op abortus afgeschaft. Elke staat kan nu zelf bepalen hoe het met het recht op abortus omgaat. Het laat zich raden hoe de conservatieve staten dat in zullen vullen. Dat wordt dus de breipen.

THE SUPREME COURT HAS OVERTURNED ROE V. WADE, ELIMINATING THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO ABORTION.https://t.co/ZNYRs3QnpJ — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 24, 2022



De Amerikaanse abortuswet was gebaseerd op een uitspraak uit 1973, bekend als Roe vs Wade. Daarin werd bepaald dat vrouwen zélf mogen beschikken over hun lichaam. Die uitspraak is nu dus teruggedraaid. Vermoedelijk zullen vooral staten uit het Zuiden en Middenwesten van de VS abortus nu verbieden.

Overigens is dit nog maar het begin van de lange mars richting fascistische theocratie. Een van de conservatieve rechters heeft meteen aangekondigd dat het Hooggerechtshof zich nu zal richten op het homohuwelijk, homoseksuele verhoudingen en voorbehoedsmiddelen. Ja, je leest het goed: voorbehoedsmiddelen.

Clarence Thomas writes, in a concurring opinion, that the Supreme Court should reconsider Griswold, Lawrence, and Obergefell — the rulings that now protect contraception, same-sex relationships, and same-sex marriage. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 24, 2022

En nog bedankt, alle wereldvreemde halve zolen in de VS en daarbuiten die schreeuwden dat Hillary net zo erg was als Trump. Trump heeft maar liefst DRIE nieuwe rechters mogen benoemen, de één nog rechtser dan de andere.

Uitspraak hier.

Uitgelichte afbeelding: Neil Gorsuch, één van de door Trump benoemde relifascisten aan het Hooggerechtshof – By Franz Jantzen, Collection of the Supreme Court of the United States – https://www.oyez.org/justices/neil_gorsuch, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60210393