Accountantsbureau van Trump Organization: “Negeer al onze rapporten van de laatste 10 jaar”

Dit is toch wel even een – eh – dingetje voor de Trump Organization: het accountantsbureau Mazars, sinds vele jaren werkzaam voor de Trump Organization, heeft aangeraden níet meer te vertrouwen op hun jaarverslagen van 2011 tot en met 2020 waar het de Trump Organization betreft. Ook heeft Mazars verklaard de banden met de Trump Organization te verbreken en niet meer voor hen te zullen werken. Say what??

Mazars noted that the firm had not “as a whole” found material discrepancies between the information the Trump Organization provided and the actual value of Mr. Trump’s assets. But given what it called “the totality of circumstances” — including Mazars’ own investigation — the letter directed the Trump Organization to notify anyone who received the statements that they should no longer rely on them. (New York Times)

De Trump Organization wordt in een civiele procedure onderzocht door Attorney General van New York Letitia James, grofweg op verdenking van het opblazen van de veronderstelde waardes van vastgoed als het ging om het verkrijgen van leningen van banken, dan wel juist het onderwaarderen van datzelfde vastgoed als het om belastingaangiften ging.

Het betreft een civiele procedure, dus niemand gaat in deze zaak als crimineel veroordeeld worden, maar dit is toch wel even een megaprobleem voor de Trump Organization. Wat nu? Welk accountantsbureau wil hier immers zijn vingers nog aan branden? En zoals een voormalige Attorney General van New York uitlegt, kan dit de bodem wegslaan onder eerder aangegane leningen. Banken kunnen eisen dat die eerder afgelost worden, boetes opleggen of rentetarieven verhogen.

Volgens Trumps oudste zoon en erkend financieel en juridisch genie Eric Trump is Mazars hiertoe opgestookt door Letitia James, en zal hij haar nog wel krijgen. Pass the popcorn please.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)