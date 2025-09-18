ABC schorst Jimmy Kimmels show

ABC Network, eigendom van Disney, dat al eerder aangetoond had geleid te worden door een stel opportunistische lafbekken toen ze George Stephanopoulos dwongen zijn excuses te maken en 15 miljoen dollar aan Trump te betalen, heeft nu de talkshow van Jimmy Kimmel geannuleerd ‘voor onbepaalde tijd geschorst’.

Dit gebeurde na een klacht van de door Trump aangestelde FCC-voorzitter Brendan Carr over de laatste show waarin Kimmel zei dat de regering Trump er alles aan deed om de vermoedelijke moordenaar van Charlie Kirk maar niet als een van henzelf te portretteren.

Ook liet Kimmel genadeloos zien hoe Trump reageerde op de vraag hoe hij zich voelde nadat zijn goede kennis Kirk was vermoord. “Prima”, zei Trump, “en kijk eens waar mijn prachtige balzaal gebouwd gaat worden”.

Veel totalitairder wordt het niet. Het Trumpregime had mensen al opgeroepen – werkgevers speciaal – scherp op te letten op enig onrespectvol taalgebruik, “haatspraak” over Charlie Kirk en ze desgewenst te ontslaan. Dit terwijl Charlie Kirk zo ongeveer de minst respectvolle en meest hatelijke spreker was die je je maar kon voorstellen. Stephen Miller heeft aangekondigd, zoals collega Pyt al schreef, genadeloos achter elke links georiënteerde organisatie aan te gaan, omdat ze immers allen tot een terroristisch netwerk behoren dat erop uit is de Verenigde Staten te vernietigen. Terrorisme, het klassiek etiket dat autoritaire regimes op hun politieke vijanden plakken.

Ja, ik wist allang dat Trump dit soort neigingen had, maar nee ik had niet verwacht dat grote omroepen, advocatenkantoren en kranten zich zo makkelijk naar zijn wil zouden buigen. Dit gebeurt ongetwijfeld via de invloed die door deze regering op volkomen corrupte wijze wordt uitgeoefend op de zakelijke belangen van deze bedrijven.

Is het vijf voor twaalf in de Verenigde Staten, of heeft de klok al geslagen?

(Foto: Erin Scott, Public domain, via Wikimedia Commons)