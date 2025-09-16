Regering Trump verklaart de oorlog aan links, deel twee

Stephen Miller, adjunct-stafchef van het Witte Huis, en vicepresident JD Vance hebben gisteren de oorlog verklaard aan de ‘far left’.

Miller beloofde zijn verdriet en woede over de moord op Kirk te kanaliseren in een campagne die een “omvangrijke binnenlandse terreurbeweging” in de Verenigde Staten (=alles links van Hillary Clinton) moet ontmantelen.

“Het zal gebeuren, en we zullen het doen in naam van Charlie”, zei Miller tegen Vance tijdens een speciale uitzending van The Charlie Kirk Show, gepresenteerd door de vicepresident.

Volgens Miller sprak hij kort voor zijn dood nog met Kirk, wat al dan niet waar zou kunnen zijn (Miler is niet in zijn eerste leugen gestikt). Miller zei dat Kirk hem in zijn laatste bericht had aangespoord om een “georganiseerde strategie te volgen om linkse organisaties die geweld in dit land promoten, aan te pakken”. Op welke organisaties Kirk doelde vertelde Miller er niet bij. Wel zo handig, want dan dan kun je straks elke willekeurige linkse club gaan verbieden. In Washington gonst het van de geruchten dat het mythische “Antifa” het eerste doelwit zou zijn van Trump. “Antifa” is natuurlijk geen organisatie, maar een verzamelnaam voor allerlei verschillende clubjes en individuen. Wat lastig om die allemaal te verbieden, maar daar vinden Vance en Miller vast wel wat op.

“We gaan alle woede die we voelen over de georganiseerde campagne die tot deze moord heeft geleid, kanaliseren om deze terroristische netwerken te ontwortelen en te ontmantelen”, zei hij. Miller noemde “georganiseerde doxxing-campagnes, georganiseerde rellen, georganiseerd straatgeweld, georganiseerde campagnes van ontmenselijking en laster”, samen met “georganiseerde cellen die het geweld uitvoeren en faciliteren”. Miller leverde geen bewijzen voor die claims, maar aan bewijzen doet men in MAGA-kringen tóch al niet.

Miller en Vance zwegen uiteraard in alle talen over het geweld van (extreem)rechts. De moorden op Melissa Hortman, een Democratisch politica uit Minnesota, en haar man, die op een dodenlijst stonden met tientallen linkse figuren; de hameraanval op de echtgenoot van voormalig voorzitter Nancy Pelosi en de aanval op het Capitool op 6 januari 2021 door een pro-Trump menigte bleven merkwaardig genoeg buiten beschouwing. Dark times ahead voor de VS.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Stephen Miller, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49611748