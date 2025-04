Aanslag op gouverneur Shapiro anti-semitisch?

Ik moet mij helaas richten tegen een eerder verschenen artikel op deze site:

“Tijdens hetzelfde telefoongesprek zei Balmer ook dat Shapiro “op moet houden mijn vrienden te laten vermoorden” en “onze mensen hebben veel moeten doorstaan door dat monster”. Vermoedelijk doelde hij op de inwoners van Gaza, al is Balmer voor zover bekend geen moslim. Hoogstwaarschijnlijk is Balmer’s daad dus (mede) ingegeven door antisemitische motieven. Gisteren verklaarde het OM dan ook Balmer te zullen vervolgen voor het plegen van een hate crime”

Ik volg deze conclusie helemaal niet.

Begrijp me goed: een aanslag met molotovcocktails op het huis van een gouverneur is compleet crimineel en moet als zodanig aangepakt worden. Ik kan niet uitsluiten dat Balmer anti-semitisch is, maar dat volgt niet uit de feiten.

Uit de solidariteit die deze man voelt met de Palestijnen (hoe gek hij ook mag zijn, en hij is misschien een volslagen klootzak) kan niet geconcludeerd worden dat hij waarschijnlijk antisemitisch is. Ik begrijp niet dat ik dat op deze site nog moet uitleggen, maar dat je tegen het bewind in Israel bent betekent nog niet dat je anti-semitisch bent. Ja, ik begrijp dat de term anti-zionistisch als verkapt anti-semitisch wordt gebruikt, net zoals islam-kritisch verkapt anti-(bruine)-moslims is. Maar Netanyahu is een schurk, die net als Trump een onverklaarbare aantrekkingskracht voor volk dat het stemrecht ontnomen zou moeten worden heeft.

“Shapiro was vroeger tamelijk genuanceerd over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, maar heeft de huidige Israëlische regering tijdens het conflict in Gaza altijd standvastig gesteund. Van zijn afkeer van de pro-Palestijnse beweging heeft hij nooit een geheim gemaakt. Hij vergeleek de Palawappies met de Ku Klux Klan en wil instellingen – waaronder universiteiten – die de banden met Israël verbreken hard bestraffen.”

Nou, dan weet ik alvast dat ik niet voor Shapiro-for-President ga. Ik begrijp namelijk niet hoe je het doden van tienduizenden Gazanen rechtvaardigt om een aantal Israelische gijzelaars dat één procent daarvan vormt vrij te krijgen. Hoe afschuwelijk het lot van die gijzelaars ook is. Maar in deze Israelische geest zijn Israeliërs honderd keer zoveel waard als Palestijnen, nietwaar? En ja, Hamas is even wreed om die gijzelaars ondanks alles gevangen te houden (en te doden, of te laten omkomen).

Maar dat rechtvaardigt Israels meedogenloze bombardementen op de burgers van Gaza niet. Zeker, Israel had het recht om militair te reageren op de aanval van Hamas (die eveneens zeer laf en afgrijselijk was, gericht op onschuldige burgers), maar niet op deze manier. Dit zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad, net als de aanval van Hamas.

Maar pro-Palestina-activisten met de Ku-Klux-Klan vergelijken, en universiteiten die banden met Israel verbraken willen bestraffen? Moet die man niet naar Trump overlopen dan? Dat zijn immers het soort autoritaire maatregelen die Trump voorstaat.