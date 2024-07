Aanslag op Donald Trump in Pennsylvania

Tijdens een van Donald Trumps campagnebijeenkomsten in Pennsylvania werden er plotseling knallen gehoord, waarna Trump naar zijn oor greep. Vervolgens dook hij omlaag, om later met bebloed gezicht afgevoerd te worden.

Trump bleek later slechts lichtgewond aan zijn oor, maar de schutter en iemand in het publiek werden gedood, de eerste vermoedelijk door de Secret Service, de dienst die de bewaking van (ex-)presidenten en hun naasten verzorgt.

Zie hier ook de beelden: https://www.nytimes.com/live/2024/07/13/us/biden-trump-election

De knallen klinken slechts heel licht, maar gezien de gevolgen waren ze wel degelijk zeer echt. Tja, dat krijg je ervan, met je recht op wapenbezit, zo vurig door de Republikeinen verdedigd.

Het wachten is nu op wie of wat de dader en de motieven waren. Verontrustend is dat dit Trump een helden- dan wel martelaarsstatus kan geven en zijn positie zou kunnen versterken. Dat gecombineerd met Bidens optredens van variërend niveau maakt een en ander zeer zorgelijk.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)