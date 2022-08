Aanslag op dochter nazifilosoof Doegin

Vannacht heeft Darya Doegina – dochter van Aleksandr Doegin – het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld toen haar auto in de omgeving van Moskou werd opgeblazen. Rouwen om haar dood is volstrekt misplaatst, want Darya was al net zo’n genocidale fascist als vaderlief. Good riddance.

Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Op internet wemelt het natuurlijk van de complottheorieën. Volgens sommigen zit de Oekraïense geheime dienst achter de aanslag, volgens anderen heeft Poetin zélf opdracht gegeven Darya én haar vader naar het hiernamaals te sturen. Dat Aleksandr het lot van zijn dochter niet deelde – hij besloot op het laatste moment alleen terug te reizen van wat eufemistisch wordt omschreven als ‘een folklorefestival’ – is natuurlijk ook weer aanleiding er flink op los te fantaseren. Doegin is een gevaarlijke gek, maar dat hij zijn eigen dochter opgeofferd zou hebben om in Rusland stemming te maken tegen Oekraïne lijkt me sterk. Zó ziek lijkt hij me nou ook weer niet.

Het Poetinkamp zal ongetwijfeld proberen munt te slaan uit de aanslag. Margarita Simonyan, het hoofd van het door de staat gefinancierde tv-station RT (het vroegere Russia Today), schreef dat “ze Dugins dochter hebben opgeblazen” en riep op tot aanvallen op de “besluitvormingscentra” in Kiev. Ook separatistenleider Denis Pushilin uit de Donetsk heeft Oekraïne inmiddels verantwoordelijk gesteld voor de aanslag.

Darya Doegina was een Poetinpropagandiste, die goede banden had met West-Europees extreemrechts, o.a. met het Franse RN. Darya studeerde filosofie aan de Universiteit van Moskou, met als specialisatie het Neo-Platonisme. Ze zag de oorlog tegen Oekraïne als een “botsing van globalistische en Euraziatische beschavingen”. Oekraïne zucht volgens Darya sinds 2014 onder “een globalistisch dictaat”. Wat dat is wordt niet helemaal duidelijk, maar het heeft naar het schijnt iets te maken met “existentiële en psychische politieke processen”. Wat óf heel diepzinnig is óf ordinaire quasi-mystieke prietpraat.

Wat Darya Doegina uitkraamde was niet zo heel bijzonder, je komt het in allerlei varianten tegen bij zowel extreemrechts als anti-imperialistisch links. De VS zijn het kwaad, Rusland biedt moedig verzet tegen de globalistische elites, Assad is lief en Oekraïne voerde een vernietigingsoorlog tegen in de Donbass woonachtige Russen. Net als vader Aleksandr was Darya van mening dat het Russische Rijk naar het westen uitgebreid moet worden. De vernietiging van Oekraïne is daarbij niet meer dan de eerste stap. De rest van Europa – in elk geval tot de Duitse grens – moet op termijn volgen. Geen wonder dat extreemrechts nu in de rouw is.

With a stricken heart, saddened by the news, I give out my condolences to Russian Philosopher and dear friend Mr. Alexander Dugin for the martyrdom of his daughter Darya Dugin, who was assassined in a car explosion in Moscow today. pic.twitter.com/AfeOeg85CK — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) August 21, 2022



Uitgelichte afbeelding: Er is geen rechtenvrije foto te vinden van Darya, dus hierbij nog maar eens papa Doegin – By Fars Media Corporation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87159921By Fars Media Corporation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87159921