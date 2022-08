De auto waarin Alexander Doegin had moeten zitten, terugkomend van een Traditie-festival in Bolshiye Vyazyomy, in de provincie Moskou, is in de lucht gevlogen.

Doegin besloot in een andere auto terug te reizen. Zijn dochter werd aan stukken gereten bij de aanslag. He is wel zeker dat de bom eigenlijk voor hem was bedoeld.

Doegin is onder andere de ideoloog achter de invasie in Oekraïne, dat onverbrekelijk deel uitmaakt van het Hyperboreale Russische Rijk.

De formulering laat al weten dat Thierry Baudet bekend is met het gedachtengoed van deze “Raspoetin van Poetin”, die opriep zoveel mogelijk Oekraïners te doden.

Het bericht is bevestigd door Tass.

Of de bom van binnenlands verzet afkomstig is of niet, het motto geldt ook hier: Doegin moet telkens geluk hebben, degenen die achter hem aan zitten (waartoe alle reden is) hoeven dat maar een keer te hebben.

– Daily Mail

– Uitgelichte afbeelding: Door Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69037228