Aanslag met brandbommen op synagoge in Duitsland

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd op het Joodse gemeenschapscentrum Kahal Adass Jisroel in Berlijn. In het centrum is o.a. een synagoge gevestigd.

Volgens de politie gooiden rond 3.45 twee onbekenden Molotow-cocktails naar het centrum. De Mollies ontploften vóór het gebouw. De brand kon snel geblust worden en er is niemand gewond geraakt.

Woensdagmiddag probeerde een niet bijzonder snuggere man het nog eens dunnetjes over te doen, maar die werd opgepakt voordat hij het gebouw bereikte. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft aangekondigd de veiligheidsmaatregelen rond Joodse instellingen en gebouwen te verscherpen. Volgens Scholz is in Duitsland geen plaats voor gewelddadige en antisemitische protesten.

Enkele pro-Palestijnse betogingen in Belijn liepen de afgelopen week uit de hand, nadat er antisemitische leuzen werden gescandeerd. Daaropvolgende betogingen werden vaak verboden, maar dat belette mensen niet om tóch de straat op te gaan. Daarbij werd er af en toe flink geknokt met de politie. Diverse agenten raakten daarbij gewond.

Bron: Tagesspiegel

Uitgelichte afbeelding: memorial to the murdered Jews in Europe – By Alexander Blum – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56502968