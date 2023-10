A12-blokkades hebben effect: Tweede Kamer vraagt kabinet om afbouwplan

Extinction Rebellion houdt uitvoering motie scherp in de gaten en staat klaar om acties te hervatten

Na 27 dagen A12-blokkade en meer dan 9.000 arrestaties vraagt de Tweede Kamer het kabinet om met een afbouwpad te komen voor de fossiele subsidies. Extinction Rebellion verheugt zich over de aangenomen motie van Kröger en Boucke, en concludeert: burgerlijke ongehoorzaamheid werkt. De komende maanden zullen duizenden rebellen de uitvoer scherp in de gaten houden. Zij staan klaar om opnieuw de straat op te gaan als dat nodig is. Ook gaan de actietrainingen gewoon door.

Woordvoerder Tessel Hofstede: “Hoewel hiermee de fossiele subsidies nog niet zijn afgeschaft, is de betekenis van deze stap niet te onderschatten. De afgelopen periode hebben we met de A12-blokkades schokgolven veroorzaakt in de samenleving en ervoor gezorgd dat mensen anders zijn gaan kijken naar fossiele subsidies. Die maatschappelijke verandering heeft zich vandaag vertaald naar de politiek. En dat is wat wij altijd wilden. Wij zijn trots op iedereen die dat mede mogelijk heeft gemaakt, in de A12-blokkade, in de supportdemo en achter de schermen. Uiteraard zullen we kritisch kijken naar het vervolg. Mocht blijken dat de politiek het opnieuw laat afweten, dan komen we terug met nog veel meer.”

Terugblik: de A12-campagne

Extinction Rebellion voert sinds 2020 actie tegen fossiele subsidies. De eerste twee jaar hadden die acties veelal de vorm van vreedzame bezettingen van ministeries of het kantoor van de belastingdienst. Vanaf juli 2022 blokkeerde Extinction Rebellion elke zoveel weken de A12. In eerste instantie met tientallen rebellen, daarna met honderden, met duizenden en uiteindelijk met tienduizenden. Vanaf zaterdag 9 september 2023 heeft Extinction Rebellion de A12 iedere dag geblokkeerd, steeds om 12:00 uur.

De acties tegen fossiele subsidies zijn ongekend succesvol. Door de vasthoudende manier van actievoeren zag de politiek zich genoodzaakt eindelijk open kaart te spelen over de omvang van de fossiele subsidies. Waar het kabinet eerst nog beweerde dat het om jaarlijks 4,5 miljard euro zou gaan, bleek uiteindelijk dat er ieder jaar 39,7 tot 46,4 miljard euro fossiele subsidies worden verstrekt. Het is maar de vraag of dit in de openbaarheid gekomen zou zijn zonder de acties van Extinction Rebellion.

Ook op mensen die in Nederland wonen hebben de acties een enorm effect gehad. Drie jaar geleden wisten de meesten van hen niet dat fossiele subsidies bestonden, nu geeft 73% aan voor afschaffing te zijn. Ondertussen groeit Extinction Rebellion nog altijd enorm, een groei die de beweging zal blijven aanjagen met informatiebijeenkomsten, actietrainingen en acties. De klimaat- en ecologische crisis razen onverminderd voort en er moet nog veel gebeuren voor er in Nederland sprake is van klimaatrechtvaardig beleid. Extinction Rebellion blijft zich hier onverminderd voor inzetten.

