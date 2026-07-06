250 jaar USA = 250 jaar genocide

Het is volkomen en diep, diep schandalig dat de ‘VS’ het aandurft om 250 jaar onafhankelijkheid te vieren. Ik citeer maar even de eerste zin daaruit:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Maar dit was al puur zelfbedrog en huichelarij, opgeschreven door mannen die misschien wel zelf hadden meegewerkt aan de onderwerping van de ‘native Americans’ of deze stilzwijgend goedkeurden en in ieder geval profiteerden van de wandaden van hun koloniserende, moordende voorvaderen.

Ik lees daar in de NRC wel heel weinig over – de laatste maanden eigenlijk niets. Een nuttig boek: David Stannards (Verenigd Koninkrijk) “American Holocaust” – dat de verovering van N- en Z-Amerika een koloniale genocide was, voortkomend uit Europese expansiedrift. Ook wel beschreven als “Colonial destruction”. Een onbegrijpelijke blinde vlek in de Nederlandse media die ZSM moet worden gereinigd.

Als jochie was ik dol op wat wij toen ‘Indianen’ noemden – ook dankzij Karl May (die er nooit één heeft gezien…). Vlak achter ons woonde een radioman van de KRO, die kinderprogramma’s maakte en mijn zus was vriendinnetje met zijn dochter. Zo ging ik haar een keer afhalen en zag aan de kapstok van deze ‘beroemde’ man in onze buurt, een indianen-hoofdtooi hangen van wel een meter lang. Die droeg deze beroemde Wim Quint wel eens op foto’s – hij had namelijk een jeugdprogramma bedacht dat ‘De Wigwam’ heette en waar ik dol op was.

In november 1956 emigreerden we naar Californië en moesten na de boot met de trein dwars door de hele USA, o.m. Nevada. Daar ergens – middenin die woestijn – tankte onze trein even kort bij en mochten we even onze benen strekken. Er stond naast de trein (er was geen station) één vrij donkere man met zwart haar in oude kleren. Hij hield een dienblaadje vast, waarop kralenwerkjes te koop lagen. Het bleek een echte indiaan – de enige die ik in die ruim twee jaar daar heb gezien – eigenlijk in mijn hele leven.

Op school daar hoorde je helemaal niets over ‘Indianen’ – hoewel we ze wel bijna dagelijks op tv zagen, onder meer in ‘The Lone Ranger’ met zijn grote vriend, Tonto, een ‘native’, of aan de randen van Zorro’s stadjes. Het duurde nogal voordat ik het allemaal doorkreeg – 40 jaar of zo.

Dus wie was er dit keer alweer niet uitgenodigd voor een feestje? Wie zijn we nou ook alweer vergeten? O ja…. hoe heten die ook alweer, waar wonen ze…?

Natuurijk! De NATIVE AMERICANS! Ik roep maar wat: Navajo Nation, de Cherokee Nation, de Lakota-stammen, de Haudenosaunee Confederacy, de Pueblo-stammen, de Coast Salish nations, of de Alaska Native corporations…

In Washington vieren de overwinnaars dus 250 jaar landroof, deportatie en genocide.

PS: er zaten ook ‘natives’ in het Amerikaanse leger tijdens WO-II – dus die hebben ook nog meegeholpen het fascisme te verslaan… En helaas moesten ze ook meevechten in Vietnam. Tsja.

– Uitgelichte afbeelding: By Joe Rosenthal – https://www.apnews.com/f00e1181d57a414a848ac96b772839fddirect linkThis file was derived from: Raising the Flag on Iwo Jima, larger.jpeg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77823832

Een van die mannen is Ira Hayes, vooruit, gooien we die van Johnny Cash er in. (red.)

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