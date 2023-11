23 november, een hoopvolle dag in 1940

Op die zaterdag 23 november 1940 riep een student van de toenmalige TH in Delft zijn medestudenten op om te staken, en wel voor die maandag daarop, 25 november. Dat was ene Frans van Hasselt (hij kwam later om in een nazikamp).

De nazi’s hadden net de uitsluiting van Joden afgekondigd – de staking daartegen lukte. De nazi’s sloten meteen daarop de TH. De Leidse universiteit nam het stokje over en staakte op dinsdag 26 november ook tegen deze discriminatie – en kon ook meteen dicht. De datum van de 23ste is daarom niet alleen maar treurig.

Hier nog art. 1 van de Grondwet:

Overigens is ‘ras’ volgens taalkundigen en biologen niet meer op mensen toepasselijk. Misschien is ‘uiterlijk’ beter. Ik vind ‘of op welke grond dan ook‘ eigenlijk het sterkst uit dit artikel.

Dan ook nog maar even de aanwijzing die de Duitse filosoof Immanuel Kant ons over de medemens geeft:

Nog ééntje dan, over gelijkwaardigheid en ‘gelukzoekers’, vooral bekend uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring dd 4 juli 1776:

“(…) We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. “