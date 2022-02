2.Dh5 Festival op 26 & 27 februari

In het weekend van 26 & 27 februari vindt in Ru Paré in Amsterdam de zestiende editie van het activisten festival 2.Dh5 plaats. Workshops, lezingen, discussies over grassrootscampagnes en actiemethodes voor verschillende fronten zoals antiracisme, feminisme, klimaat, arbeidersstrijd en huisvesting.

Nadat vorig jaar het festival alleen online plaatsvond, is dit jaar het festival 2.Dh5 weer terug, dit keer in Ru Paré Amsterdam West met als thema “Changing the Game”. Net als vorige jaren zijn er weer tal van info stands van verschillende groepen. Er is een kinderopvang en ook zijn er eventueel slaapplekken aanwezig.

Dit jaar zijn er verschillende workshops waarbij actuele thema’s zoals woonstrijd, dekolonisatie, rolstoelactivisme, complottheorien en bijvoorbeeld hoe anarchisten kunnen leren van Extinction Rebellion. Meeste activiteiten zijn in het Nederlands, maar sommigen vinden ook in het Engels plaats. Zie hieronder een voorlopige lijst met sessies. Voor meer actuele informatie kijk op https://www.2dh5.nl/.

* Moedig voorwaarts! online solidariteit versus digitaal kapitalisme – Pim van den Berg, Dennis Jansen (Het Redelijke Midden)

* Antiracistisch opvoeden – Jillian Emanuels, Julie Rosebud

* Activisme vs Kinderen – hoe wordt, ben en blijf je activistisch met de komst van kinderen? – Julie Rosebud

* Effectieve Propaganda: leren aansluiten bij je publiek – School voor Radicale Journalistiek

* Linkse Liefde @ 2.Dh5 festival – Linkse Liefde

* Internationale Solidariteit – Radical Solidarity

* Degrowth: hoe we ons kunnen bevrijden van eeuwige groei – Commons Network

* Commons: een praktijk van verzet? – Commons Network

* Woonstrijd: hoe nu verder?

* Radikaal en dekoloniaal? – Dekolonisatienetwerk Voormalig Nederlands-Indie (DNVNI)

* Wat is crowdfunding, waarom is het belangrijk voor de beweging en hoe doe ik het? – Firestarter

* Kapitalistisch Realisme

* What can anarchists learn from Extinction Rebellion?

* Unlearning gender stereotypes, toxic masculinity and smashing the patriarchy – Patriarkraakt, Participants of the Emancipator men’s weekend

* Food autonomy as backbone of anarchist and autonomous societies – Augi and Pao (ASEED)

* Inspiring stories of Dutch anarchism before 1945 – Hessel

* Het complot als lokkertje: De extreemrechtse valkuil – De Slapende Schapen

* Rolstoel activisme en handicap binnen activisme – Fakkelplemp

* Revolutie: zelf doen of uitbesteden? – Peter Storm



Photo credit: 2.Dh5 website