Zwervend hart. Halverwege de toppen-10, tweede deel

De tweede portie nummers 5 van de acht top-tienen van Krapulisten. Als ik zo vrij mag zijn: een opmerkelijke verzameling, maar dat zijn de lijsten toch al.

Suffrajet:

Blue eyes crying in the rain, Willie Nelson

Rob:

Kapotgelopen liefde. Als ik dit hoor, zie ik nog steeds haar groene ogen en hoe ze haar prachtige benen over elkaar sloeg. Ze is op gruwelijke wijze veel te jong gestorven. Nadat we onherroepelijk uit elkaar waren. Ze is het gat in mijn hart. En daar klinkt dit liedje.



Coração vagabundo, Gal Costa

Gabriëlle:



Running away, Cate Le Bon

Laurent:



The nag, John Scofield

