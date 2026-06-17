Zweden scherpt migratiebeleid flink aan

Het Zweedse parlement heeft twee immigratiemaatregelen goedgekeurd die het migratiebeleid van het land flink aanscherpen. De overheid kan voortaan verblijfsvergunningen intrekken van immigranten die zich schuldig hebben gemaakt aan “slecht gedrag”, en sommige werknemers in de publieke sector worden verplicht om migranten zonder papieren bij de politie aan te geven. De wet is zowel van toepassing op lopende aanvragen als op mensen met een toegekende verblijfsvergunning.

Wat als “slecht gedrag” beschouwd wordt, is niet helemaal duidelijk. De wet zélf noemt geen specifieke voorbeelden, maar minister van Migratie Johan Forssell noemde zaken als onbetaalde schulden, belastingovertredingen, zwart werk, criminele activiteiten en banden met extremistische organisaties. Het gaat dus uitdrukkelijk niet uitsluitend om ernstige misdrijven waarop een gevangenisstraf staat.

In een afzonderlijke stemming heeft het parlement ook een wet aangenomen die werknemers van verschillende overheidsinstanties – waaronder de belastingdienst, arbeidsbureaus, sociale verzekeringsinstanties en gevangenis- en reclasseringsdiensten – verplicht om de politie in te lichten wanneer zij vermoeden dat iemand illegaal in Zweden verblijft.

Oorspronkelijk zou de verplichting ook gelden voor leraren, artsen en maatschappelijk werkers, maar dat onderdeel stuitte op zoveel weerstand dat het uiteindelijk geschrapt werd.

Beide wetten werden met een minieme meerderheid (174 tegen 172 stemmen) aangenomen door het parlement.

De huidige rechtse coalitie won de verkiezingen in 2022 dankzij de belofte immigratie terug te dringen en hard op te treden tegen criminaliteit. Er is de regeringspartijen uiteraard veel aan gelegen te bewijzen dat men zich aan deze verkiezingsbeloften houdt.

De “rechtse” stemming in het traditioneel links georiënteerde Zweden wordt in hoge mate veroorzaakt door het bendegeweld in “kwetsbare wijken” in de grote steden, waar veel migranten wonen.

Deze bendes bestaan voornamelijk uit migranten uit het Midden-Oosten en de Balkanlanden. Het geweld van de vaak internationaal georganiseerde bendes verplaatste zich al snel naar de buitenwijken en naar kleinere steden, waarbij zelfs winkelcentra in slagvelden veranderden.

Rechtse influencers als Amy Mek schuiven moslims de verantwoordelijkheid voor het geweld in de schoenen, maar dat beeld klopt volgens de Zweedse criminoloog Ardavan Khoshnood niet: “Uit onderzoek naar bendennetwerken blijkt dat deze niet gebaseerd zijn op religieuze overtuigingen of etniciteit. Maar ik zou zeggen dat bijna 90% van deze bendes bestaat uit personen met een migratieachtergrond.” Hij verduidelijkt dat de leden zowel uit het Midden-Oosten als uit de Balkan komen en niet door religie worden verenigd, maar door interne loyaliteit, drugshandel en controle over een bepaald gebied.

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