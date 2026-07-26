Tegendemo Apeldoorn, soepel en met mate

Het klopte wat ik hoorde: aan de overkant van de straat sprak een echte Duitse neonazi, maar ik kende hem niet. Claus Cremer, 20 jaar geleden ook nog tot een jaar gevangenis veroordeeld wegens antisemitisme – echter voorwaardelijk. Hij sprak voor de Ned. Volksunie die demonstreerde tegen een AZC in Apeldoorn – met ons ertegenover, en ook nog met meer mensen.

Cremer is voorzitter van de Duitse neo-n-club Die Heimat. Hij is ook actief in de ‘Freie Kameradschaften’ – neo-n militanten. Verder zit hij in de gemeenteraad van Bochum (bij Hamburg), en de Nederlandse fascist Edwin Wagensveld en hij kennen elkaar goed (Wagensveld is wapenhandelaar en woont/werkt in Duitsland).

Ik deed in Apeldoorn mee namens de Werkgroep Herdenk Nazi’s Niet. Wij van de AFA protesteerden ook bij de noodopvang voor vluchtelingen daar – tijdelijk leeg wegens asbest. Gelukkig maar dat die mensen dat niet hoeven mee te maken, zoals dat in bijv. Loosdrecht gebeurde.

NVU-voorzitter Constant Kusters (1970) – die daar ook sprak – kreeg in 2012 een taakstraf van 40 uur voor discriminatie en aanzetten tot. In 2000 al moest hij een gevangenisstraf van 6 weken uitzitten voor het aanzetten tot haat vanwege geschreeuwde leuzen als ‘Ausländer raus’.

Opvallend bij de fascisten aan de overkant waar ongeveer 80 mensen meededen: misschien 10 vrouwen en één kind. De leeftijd naar schatting 30-50. Hun kleding was meest zwart boven en spijker onder.En NUL mensen die er ‘van kleur’ uitzagen.

Maar bij ons waren er ruim 100 mensen, van 1,5 tot 78 jaar (ik heb ’t gecheckt, zie de foto’s…). En de helft was vrouw – bovendien van alle leeftijden. En ook nog uiterst kleurrijk uitgedost – wel met een paar helemaal zwartgeklede anarcho-AFA’s M/V’s, maar ook weinig ‘van kleur’. Er was niet veel bekijks onderweg – maar dat komt misschien omdat er al ruim twee maanden gedoe is rond het opvangcentrum met ook al meerdere demo’s van de tegenstanders. Gelukkig is het nooit zo uit de hand gelopen als in Loosdrecht (vlakbij mij, ik was er drie keer).



Zaterdag in Apeldoorn liep het allemaal erg soepel, er stonden bij het eindpunt bij het AZC ongeveer 12 politiebusjes en evenveel motoragenten. Die hielden het strikt gescheiden. Tegen een verslaggever van PowNed wilde Custers gek genoeg weinig zeggen. Hij kreeg de vraag of hij veroordeeld was… – hoewel PowNed toch een vrij rechtse club is. De interviewer is half Iranees, met een Nederlandse moeder. Onze duidelijk vriendelijke voorman wou weer wel – maar zijn naam staat er weer niet bij.



Nieuw voor me was de videobus van de politie. Daar zit een soort periscoop met twee ogen (camera’s) op die een meter of 2 omhoog kan. Die heeft ons dus allemaal opgenomen. Of dat allemaal kan en mag, en wat er met die opnamen gebeurt, moet ik nog ’s uitzoeken.