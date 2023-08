Zwarte zaterdag naar Zweden?

Merijn Houge, expert natuurlijke klimaatoplossingen bij WWF, schrijft in deze kwakkelzomer over hoe we met de natuur samen kunnen werken om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Terwijl ik dit schrijf, roffelt de regen op mijn platte dak. Ik kom net terug van een wandeling met mijn hond in de uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen en mijn regenjas hangt te drogen in de gang. Het regent, het waait en het is fris buiten. Als ik de krant opensla lijkt het alsof half Europa in brand staat en de andere helft geteisterd wordt door extreme onweersbuien met hageltennisballen. Maar hier in Nederland hebben we de laatste weken een goede oude kwakkelzomer. Het grondwatertekort is bijna opgelost, las ik in de krant. En dat is dan weer positief nieuws tussen alle klimaatwaarschuwingen.

Je zou bijna moedeloos van worden van alle klimaatrampen die gebeuren. Geen dag gaat voorbij of de effecten van de klimaatcrisis worden beschreven. Het lijkt sneller te gaan dan wetenschappers voor mogelijk hielden. ‘Racen we met zijn allen op de afgrond af, of zijn we al aan het vallen?’ Dat gaat er door me heen. Het zijn geen helpende gedachten en ze motiveren me niet.