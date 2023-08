Zwarte havenarbeiders geven agressieve witte rijkeluiskinderen flink pak slaag

Geweldige scene in Montgomery, Alabama, waar een stel verwende witte rijkeluiskinderen een pak slaag krijgt van zwarte havenarbeiders.

Montgomery, Alabama Riverfront boat brawl.. black dock worker gets jumped by white men and all hell breaks loose..🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/9ad6ZHp1ay — 4ortunefame💰👑💰 (@4ortunefame) August 7, 2023



Aanleiding tot de rel was een geschil tussen een zwarte havenarbeider en de eigenaren van een boot die had aangemeerd op een plek die was gereserveerd voor een veerboot. De havenarbeider verzocht de eigenaren meerdere keren hun boot elders te verplaatsen, maar die weigerden dat. Toen de havenarbeider bleef aandringen vielen de doorgesnoven/doorgezopen eigenaren hem aan.

In een fraai vertoon van klassensolidariteit schoten zijn collega’s de havenarbeider onmiddellijk te hulp. Het geheel eindigde met diverse mensen in het water, de smadelijke aftocht van het racistische plebs en de komst van de politie. Drie Trumpstemmers zijn inmiddels gearresteerd. Ze kunnen tot maximaal een jaar gevangenisstraf krijgen. Tegen de havenarbeiders wordt geen aanklacht ingediend. Wel wil de politie graag praten met een havenarbeider die mogelijk een beetje té enthousiast met een stoel stond te zwaaien.

Dat de rel zich afspeelde in Montgomery maakt het allemaal extra pikant. Montgomery speelde een centrale rol in de slavenhandel:

Tot slaaf gemaakte mensen kwamen aan bij de rivieroever van Montgomery of bij het treinstation, waar ze aan elkaar werden vastgeketend en door Commerce Street werden geparadeerd. Ze zouden later op de slavenmarkten van de stad worden verkocht. Volgens het Equal Justice Initiative waren er in 1860 meer dan 435.000 tot slaaf gemaakte mensen in de staat. Aan het begin van de burgeroorlog, een jaar later, behoorde Montgomery tot de meest prominente slavenhandelgemeenschappen in de staat.

Na de Burgeroorlog veranderde er heel lang weinig in de Deep South. Racisme was institutioneel verankerd en zwarte Amerikanen werden niet alleen zwaar gediscrimineerd, maar stonden ook bloot aan fysieke aanvallen als ze zich niet aan de – geschreven én ongeschreven – regels hielden.

Dat veranderde pas in de jaren ’50 en ’60 met de burgerrechtenbeweging. Inmiddels is er wel het nodige veranderd. Racisme is natuurlijk nog steeds springlevend in de VS, maar de burgemeester en de politiechef van Montgomery zijn inmiddels zwart en – zoals uit het filmpje hierboven blijkt – intimidatie werkt een stuk minder goed dan in pak ‘m beet 1930.

