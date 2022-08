Zwaar gewonde van raid in Nablus op 9 augustus overlijdt alsnog

Honderden Palestijnen hebben dinsdagmorgen in Nablus deelgenomen aan de begrafenis van Mohammed Arayhe (24) die enkele uren eerder was overleden na twee weken geleden te zijn neergeschoten door Israelische militairen.

Het persbureau Wafa meldde dat Arayshe twee weken was verpleegd in het Rafidiyeh ziekenhuis in Nablus, nadat hij was neergeschoten bij een bestorming van een huis in in het oude gedeelte van Nablus. Daarbij werden eerder Ibrahim al-Nabulsi, Islam Sabbouh en Hussein Taha gedood terwijl het huis met raketten werd bestookt en grotendeels verwoest. Een groot aantal mensen werd toen ook gewond door schotwonden, van wie een viertal in kritieke toestand verkeerde. Arayshe was één van hen

De afgelopem weken was het Israelische leger vooral actief met invallen en arrestaties waarbij vaak ook doden vielen. In een aantal gevallen vonden ook liquidaties plaats van Palestijnse figuren. De liquidatie van Nabulsi, die werd gedood door schoten in zijn hoofd en in zijn keel, was een duidelijk voorbeeld. Vooral Nablus en Jenin waren plaatsen die regelmatig bezoek van de soldaten kregen. Daar vielen ook de meeste slachtoffers. Tot dusverre waren dat er meer dan 80 in 2022.

