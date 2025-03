Zuid-Afrika? Nee toch?

Ben toch wel even benieuwd hoe de Amerikaanse overheid gaat bepalen of een emigrant/immigrant uit Z-Arika echt ‘Afrikaner’ of ‘blank’ of ‘wit’ is. Dit nav Trumps plannen om ‘Afrikaners’ naar de VS te laten migreren als vluchtelingen. Trump heeft het over “Afrikaners in South Africa who are victims of unjust racial discrimination”.

Trumps tekst luidt als volgt of moet ik zeggen ‘Trusks’? :

Policy. It is the policy of the United States that, as long as South Africa continues these unjust and immoral practices that harm our Nation: (…)

(b) the United States shall promote the resettlement of Afrikaner refugees escaping government-sponsored race-based discrimination, including racially discriminatory property confiscation.

Maar Trump geeft geen definitie van een ‘Afrikaner’. Ik aarzel om even in het officiële staatsgebruik van de term ‘ras’ in Z-Afrika te duiken.

Ik lees op Al Jazeera ook dat kennelijk een groot deel van de ‘Afrikaners’ daar helemaal geen zin in heeft. Dat werd vanochtend nog op de BBC World Service bevestigd. Maar er kwam ook een ‘Afrikaner’ aan het woord die zei dat als hij als boer en ondernemer uit het land vertrok, hij ruimte maakte voor een werkloze Z-Afrikaan Er schijnt daar tussen de 30 en 45% werkloosheid te zijn.

Ik heb verre familie in Z-Afr die in het parlement zaten en goddank altijd tegen apartheid waren. Ze runnen een wijngoed genaamd ‘De Grendel’. Ze zijn nogal ‘wit’ – geen idee of een van hen ooit getrouwd is of kinderen heeft met een ‘zwarte’ of ‘bruine’.

Als je het artikel ‘Afrikaner’ bekijkt op Wiki – maak je borst maar nat… geprint 22 pagina’s dundruk. Je verzuipt weer in de stinkend moerassige discussie van de apartheid – zoals over de term ‘coloureds’ oftewel ‘kleurlingen’ en aanverwant.

De Wiki-definitie in het Nederlands:

‘Kleurling is een algemene aanduiding voor mensen met een getinte huidskleur, voornamelijk gebruikt voor de gemengde bevolking in Zuid-Afrika. Behalve in Zuid-Afrika wordt de term op het Amerikaanse continent gebruikt – in de Verenigde Staten colored person (gemengde of Afrikaanse afkomst), in Spaans Latijns-Amerika moreno/morena (gemengde afkomst) – voor personen van gemengde Afrikaanse en Europese afkomst.’

Ik geef zonder commentaar – riemen vast! – nog maar even de termen door die tijdens de slavernij in Suriname gangbaar waren, uit het Wiki-artikel ‘Kleurling’:

Karboeger (driekwartbloed), geboren uit een mulat en een zwarte

Mulat (halfbloed), geboren uit een zwarte en een blanke

Quadroon (kwartbloed), geboren uit een mulat en een blanke

Octroon (achtstebloed), geboren uit een quadroon en een blanke

Wie zin heeft, moet ook maar even het Wiki-stukje over Jim Crow laws lezen.

Ik ga maar weer over wat anders schrijven, ik krijg het hier benauwd van. Zijn er nog loslopende kapitalisten in de zaal?

